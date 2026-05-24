Rockbeasts, uma aventura pelo mundo do Rock

Eis um daqueles jogos que, quer se aprecie a temática ou não, não deixam de representar surpresas bastante agradáveis e diferenciadoras. Rockbeasts é um jogo de gestão que decorre no mundo do Rock.

Rockbeasts é um RPG ambicioso de Rock'n Roll que convida os jogadores a se tornarem nos managers de uma banda de rock e que se destaca principalmente pelos seus visuais impressionantes, por uma banda sonora original e que mistura uma jogabilidade única com uma narrativa original.

O jogo, em desenvolvimento pelos estúdios Lichthund, acaba por ser inovador de várias formas, sendo que a narrativa que lhe dá corpo acabará por ser um dos pontos mais interessantes. De tal forma, que foi selecionado pelos organizadores do festival Tribeca como um dos 12 projetos mais criativos.

Rockbeasts é um RPG que envolve inúmeras mecânicas de gestão e cuja história foi escrita pelo escritor e autor de best-sellers polaco Jakub Szamałek, conhecido por títulos como The Witcher 3 e Cyberpunk 2077.

A jogabilidade concentra-se principalmente na gestão de uma banda de Rock, com o jogador a vestir o papel do seu manager, ou seja, responsável por todos os aspectos das operações da banda. Tudo, desde a organização de ensaios aos shows, passando pela gestão de equipamentos. de outfits e orçamentos, as negociações com outros grandes nomes da indústria e a resolução de conflitos entre os músicos... tudo passa pelas mãos do jogador.

A ação do jogo decorre numa versão alternativa dos Estados Unidos da América dos anos 90, habitada por personagens antropomórficos e bastante peculiares. Nesse "novo" mundo, a ambição e os sonhos chocam diariamente com a brutal realidade da indústria musical. Alcançar o sucesso não exige apenas talento, mas também doses massivas de sagacidade e de resiliência, para suportar tanto os egos inflados dos artistas como a crueldade dos tubarões da indústria. Crises constantes, recursos limitados e expectativas crescentes transformam a aventura rumo à fama numa luta exigente e imprevisível pela sobrevivência, onde cada decisão afeta os relacionamentos entre os personagens, a reputação da banda e o desenrolar da própria narrativa.

O ambiente visual de Rockbeasts presta uma clara homenagem à era da MTV e às icónicas séries animadas dos anos 90 (como Daria, Beavis and Butt-Head e BoJack Horseman). Os personagens desenhados à mão, as animações expressivas e um mundo repleto de personalidade fazem o jogo assemelhar-se a uma série de TV de alto orçamento sobre a indústria da música, na qual os jogadores não assistem apenas, mas também participam nela.

A música, como é óbvio, é um elemento fundamental da experiência. Dezessete faixas originais foram compostas e gravadas especificamente para o jogo, inspiradas pelos sons dos anos 90 e por bandas como Pearl Jam, Alice in Chains e Nirvana. As músicas são interpretadas pela banda vgbt.pl.

O desenvolvimento de Rockbeasts está a ser feito para PC, PlayStation 5, Playstation 4, Xbox Series X e Nintendo Switch 2 e o seu lançamento encontra-se previsto para 2026.