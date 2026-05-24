Apoio de 10 milhões para a compra de carros elétricos até 11 de junho

O Governo vai voltar a disponibilizar apoios à compra de veículos elétricos em Portugal, com uma nova verba que poderá chegar aos 20 milhões de euros.

Ministra compromete-se a lançar apoio até junho

Depois de os incentivos anteriores terem esgotado em poucas horas, o Executivo prepara agora uma nova fase do programa de apoio à mobilidade elétrica. A medida será financiada através do Fundo Ambiental e deverá contemplar carros 100% elétricos, bicicletas elétricas, motociclos e outros veículos de emissões nulas.

Em entrevista ao Jornal de Notícias (JN) e à TSF, a ministra Maria da Graça Carvalho compromete-se a lançar estes cheques de apoio à compra de elétricos “o mais tardar até dia 11 de junho”.

Segundo revelou a ministra, o apoio é válido para carros que foram comprados a partir de 1 de janeiro de 2025. “Portanto, alguém que não conseguiu concorrer nos outros, mas que fez a aquisição e o abate durante 2025, pode concorrer agora.”

Segundo informações já avançadas publicamente, os particulares poderão receber até 4.000 euros na compra de um automóvel elétrico novo. Já instituições como IPSS, autarquias e autoridades de transporte poderão beneficiar de apoios até 5.000 euros.