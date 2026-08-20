Isles of Innsmouth junta Lovecraft e construção de cidades

E se construir uma cidade tranquila significasse também manter os Deuses Anciãos satisfeitos? É esta a proposta de Isles of Innsmouth, um novo city-builder que mistura conforto e horror cósmico, tão tipico de H.P. Lovecraft.

Há algo de calmo e tranquilo em construir uma pequena cidade costeira. Podemos preocupar-nos com a disposição dos edifícios, criar bonitas zonas residenciais e simplesmente desfrutar do ambiente. No entanto, em Isles of Innsmouth, convém não esquecer uma coisa: dos Deuses Anciãos que estão a observar.

Desenvolvido pela independente Zugalu Entertainment, Isles of Innsmouth apresenta-se como um minimalista city-builder inspirado pelo universo pesado e sombrio de H.P. Lovecraft e pelas pequenas localidades piscatórias da Nova Inglaterra. A ideia é construir e expandir uma povoação enquanto se tenta agradar às entidades cósmicas que controlam o seu destino. (algumas semelhanças com o "velhinho" jogo Populous)

A fórmula é deliberadamente simples. Em vez de obrigar o jogador a gerir uma economia complexa, recursos ou longas cadeias de produção, o foco está na colocação estratégica de edifícios. As construções disponíveis surgem através de cartas e cabe ao jogador descobrir quais as combinações que permitem criar sinergias e aumentar a pontuação.

Quanto mais os Deuses Anciãos ficam satisfeitos, mais recompensas surgem, incluindo novas ilhas e estruturas que permitem continuar a expandir a povoação.

Horror para relaxar

É precisamente aqui que Isles of Innsmouth procura diferenciar-se de outros jogos inspirados em Lovecraft. Em vez de apresentar monstros, sangue e constantes ameaças, o jogo aposta numa abordagem muito mais tranquila.

Existem mais de 60 tipos de estruturas para descobrir, enquanto as ilhas são geradas proceduralmente, garantindo diferentes disposições e combinações em cada partida. Também será possível partilhar esboços com outros jogadores para comparar pontuações.

Para quem não estiver interessado na competição, existe ainda um Creative Sandbox Mode, pensado para simplesmente construir e apreciar o ambiente. O jogo inclui também um modo fotográfico, com controlo da câmara, iluminação e condições atmosféricas, permitindo capturar as criações.

Tudo isto é acompanhado por uma banda sonora ambiente e melancólica que pretende reforçar aquela estranha sensação de tranquilidade que antecede, inevitavelmente, algo muito menos agradável.

A data de lançamento de Isles of Innsmouth ainda não foi revelada, mas o jogo está a ser desenvolvido para PC e será lançado através do Steam. Para já, os interessados podem adicionar o título à lista de desejos e acompanhar a evolução deste curioso encontro entre cozy gaming e horror lovecraftiano.

Afinal, construir uma cidade pode ser bastante relaxante. Desde que ninguém se esqueça de manter Cthulhu satisfeito.