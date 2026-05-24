FNAC: recebeu uma SMS do número a começar em 800?

A FNAC Portugal emitiu um alerta dirigido aos seus clientes sobre uma nova campanha fraudulenta que está a circular através de mensagens enviadas por números iniciados por “800”.

Mensagens não têm qualquer ligação oficial à FNAC Portugal

Nessas comunicações surge a identificação “CAIXA”, levando muitos utilizadores a acreditar que se trata de uma mensagem legítima.

Segundo a empresa, estas mensagens não têm qualquer ligação oficial à FNAC Portugal e fazem parte de uma tentativa de fraude destinada a recolher dados pessoais e bancários das vítimas.

A retalhista recomenda que todos os destinatários deste tipo de mensagens procedam à sua eliminação imediata e ignorem qualquer pedido de informação.

Além disso, a empresa deixa um aviso claro: os clientes nunca devem clicar em links suspeitos, confirmar dados pessoais, introduzir informações bancárias ou aderir a serviços apresentados nestas mensagens.