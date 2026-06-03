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Sistema Volta: tem de regressar ao supermercado onde comprou a garrafa?

· Notícias 4 Comentários

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Autor: Ana Sofia Neto

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  1. Desconhecido says:
    3 de Junho de 2026 às 09:07

    Falta esclarecer como é feito o reembolso no caso de optar pelo voucher convertível em dinheiro. No estabelecimento onde foram devolvidas as embalagens ou em qualquer estabelecimento.

    Responder
  2. freakonlaeash says:
    3 de Junho de 2026 às 09:08

    Se a embalagem diz volta não compro. Tenho um camião do lixo à segunda-feira para vidro, um para plástico à terça-feira e um para papel à quarta-feira. Deixo os contentores à porta identificados com a cor do resíduo à porta e são recolhidos. Já faço separação em casa há anos.
    Se realmente quisessem promover reciclagem extra tiravam o código de barras da volta e a máquina controlava o material que está a ser depositado por câmara, de certeza que existem algoritmos de IA que o consigam fazer. O justo pagar pelo pecador a mim não serve.

    Responder
  3. B@rão Vermelho says:
    3 de Junho de 2026 às 09:13

    É só mais uma forma de nos virem ao bolço, eu sempre reciclo e agora pago mais para fazer o mesmo que já fazia, uma palhaçada sem pés nem cabeça.

    Responder
  4. Grunho says:
    3 de Junho de 2026 às 09:21

    Isto é propaganda. Tu separas o lixo e levas lá o plástico, eles juntam tudo e chegam-lhe o fogo. Se fazes questão de ser mesmo amigo do ambiente só tens uma hipótese: não compras nada que meta plástico descartável. Se conseguires.

    Responder

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