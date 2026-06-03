Sistema Volta: tem de regressar ao supermercado onde comprou a garrafa?
Desde o início do programa Volta, tem circulado pelas redes sociais a ideia de que o novo sistema de depósito de embalagens obriga os consumidores a devolver as garrafas no mesmo supermercado onde as compraram. Será que sim?
Pode devolver as embalagens em qualquer ponto Volta
Ao contrário do que se afirma online, o sistema Volta não obriga a voltar à mesma loja onde a embalagem foi comprada.
Segundo o site oficial do programa, todas as embalagens abrangidas podem ser entregues em qualquer Ponto Volta ou Quiosque Volta, independentemente do local de compra.
Quanto ao reembolso, existem várias opções:
- Voucher convertível em dinheiro;
- Voucher de desconto em loja;
- Cartão de fidelização;
- Doação a uma causa.
Confusão está no voucher
O problema está na opção do voucher de desconto em loja. Neste caso, a utilização do talão depende da política comercial de cada cadeia:
- Nalgumas, o voucher só pode ser usado na loja onde foi feita a devolução;
- Noutras, é válido em qualquer loja da rede.
À SIC, a SDR Portugal confirmou que, na prática, o reembolso fica limitado ao estabelecimento onde foram entregues as garrafas, facto confirmado pelo Ministério do Ambiente, após uma nota inicial diferente.
De qualquer forma, a alegação de que o sistema Volta é um "empréstimo forçado" é falsa, pois é possível devolver as embalagens onde o consumidor quiser.
Contudo, se optar pelo voucher de desconto, o valor fica vinculado à loja da devolução. Vale a pena conhecer as regras antes de escolher como receber o seu reembolso.
Falta esclarecer como é feito o reembolso no caso de optar pelo voucher convertível em dinheiro. No estabelecimento onde foram devolvidas as embalagens ou em qualquer estabelecimento.
Se a embalagem diz volta não compro. Tenho um camião do lixo à segunda-feira para vidro, um para plástico à terça-feira e um para papel à quarta-feira. Deixo os contentores à porta identificados com a cor do resíduo à porta e são recolhidos. Já faço separação em casa há anos.
Se realmente quisessem promover reciclagem extra tiravam o código de barras da volta e a máquina controlava o material que está a ser depositado por câmara, de certeza que existem algoritmos de IA que o consigam fazer. O justo pagar pelo pecador a mim não serve.
É só mais uma forma de nos virem ao bolço, eu sempre reciclo e agora pago mais para fazer o mesmo que já fazia, uma palhaçada sem pés nem cabeça.
Isto é propaganda. Tu separas o lixo e levas lá o plástico, eles juntam tudo e chegam-lhe o fogo. Se fazes questão de ser mesmo amigo do ambiente só tens uma hipótese: não compras nada que meta plástico descartável. Se conseguires.