Sistema Volta: tem de regressar ao supermercado onde comprou a garrafa?

Desde o início do programa Volta, tem circulado pelas redes sociais a ideia de que o novo sistema de depósito de embalagens obriga os consumidores a devolver as garrafas no mesmo supermercado onde as compraram. Será que sim?

Pode devolver as embalagens em qualquer ponto Volta

Ao contrário do que se afirma online, o sistema Volta não obriga a voltar à mesma loja onde a embalagem foi comprada.

Segundo o site oficial do programa, todas as embalagens abrangidas podem ser entregues em qualquer Ponto Volta ou Quiosque Volta, independentemente do local de compra.

Quanto ao reembolso, existem várias opções:

Voucher convertível em dinheiro;

Voucher de desconto em loja;

Cartão de fidelização;

Doação a uma causa.

Confusão está no voucher

O problema está na opção do voucher de desconto em loja. Neste caso, a utilização do talão depende da política comercial de cada cadeia:

Nalgumas, o voucher só pode ser usado na loja onde foi feita a devolução;

Noutras, é válido em qualquer loja da rede.

À SIC, a SDR Portugal confirmou que, na prática, o reembolso fica limitado ao estabelecimento onde foram entregues as garrafas, facto confirmado pelo Ministério do Ambiente, após uma nota inicial diferente.

De qualquer forma, a alegação de que o sistema Volta é um "empréstimo forçado" é falsa, pois é possível devolver as embalagens onde o consumidor quiser.

Contudo, se optar pelo voucher de desconto, o valor fica vinculado à loja da devolução. Vale a pena conhecer as regras antes de escolher como receber o seu reembolso.