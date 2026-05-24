6 melhores alternativas ao Google para fugir à invasão da IA nas pesquisas

A Google está a transformar a forma como pesquisamos na internet, apostando cada vez mais em inteligência artificial (IA) e respostas automáticas. Mas muitos utilizadores não estão satisfeitos com esta mudança e começam agora a procurar alternativas mais simples, privadas e livres de IA. Deixamos 6.

Google aposta tudo na IA

Durante o Google I/O 2026, a tecnológica revelou uma renovação do motor de pesquisa, colocando a IA no centro de praticamente toda a navegação.

A empresa quer transformar o tradicional motor de pesquisa numa experiência conversacional, semelhante ao que já acontece em plataformas como o ChatGPT. A novidade inclui até agentes de IA capazes de executar tarefas automaticamente, como avisar o utilizador quando uma banda favorita anuncia novos concertos.

Segundo Elizabeth Reid, responsável pela divisão de pesquisa da Google, esta é "a maior atualização da pesquisa em mais de 25 anos".

O problema é que nem todos os utilizadores ficaram impressionados. Num dos vídeos de apresentação das novidades, um comentário destacou-se entre milhares de reações:

Esta é provavelmente a melhor publicidade para convencer as pessoas a mudarem de motor de pesquisa.

1️⃣ Kagi quer reinventar as pesquisas sem anúncios

Enquanto o Google depende fortemente de publicidade, o Kagi segue uma abordagem completamente diferente. Este motor de pesquisa funciona através de subscrição. Por cerca de cinco dólares mensais, os utilizadores têm acesso a pesquisas sem anúncios e sem resultados patrocinados a dominar o ecrã.

O Kagi destaca-se também pelas opções de personalização. É possível bloquear determinados sites, priorizar fontes específicas e utilizar "lentes" temáticas para filtrar resultados.

Por exemplo, estudantes e investigadores podem ativar uma lente académica para encontrar artigos científicos em vez de blogues e conteúdos promocionais.

Apesar de também incluir funcionalidades de IA, estas são opcionais. O utilizador escolhe se quer ou não receber resumos automáticos das pesquisas.

2️⃣ DuckDuckGo continua focado na privacidade

O DuckDuckGo é uma das alternativas mais conhecidas ao Google e mantém uma filosofia de proteger a privacidade do utilizador.

Embora apresente publicidade, a plataforma garante que não cria perfis pessoais nem acompanha o histórico de navegação. Os anúncios mostrados dependem apenas da pesquisa feita naquele momento.

A interface é bastante familiar para quem vem do Google, o que facilita a adaptação. Tal como acontece noutras plataformas modernas, o DuckDuckGo já integrou funcionalidades de IA. No entanto, existe uma diferença importante. O utilizador pode desligar completamente essas funções nas definições.

3️⃣ Startpage oferece resultados Google sem rastreamento

O Startpage funciona de forma curiosa. Em vez de criar um índice próprio, utiliza os resultados da Google, mas sem expor os dados pessoais do utilizador.

Quando alguém faz uma pesquisa, o Startpage remove informações identificativas, como o endereço IP, antes de enviar o pedido para os servidores da Google.

No final, o utilizador recebe praticamente os mesmos resultados do Google, mas com uma camada adicional de privacidade.

Claro que existe um lado menos positivo... continua a depender do ecossistema da gigante. Ainda assim, para quem gosta da qualidade dos resultados mas não quer ser monitorizado, pode ser uma solução interessante.

4️⃣ &udm=14 elimina os resumos automáticos da Google

O nome pode parecer estranho, mas o conceito é bastante simples. O &udm=14 utiliza um parâmetro específico das pesquisas Google que remove automaticamente os AI Overviews dos resultados.

Na prática, permite continuar a usar o motor de pesquisa da Google num formato mais clássico, sem caixas de IA a ocuparem espaço no topo da página.

O projeto tornou-se popular entre utilizadores cansados das novas experiências da Google e o código está disponível no GitHub para quem quiser criar uma versão própria.

5️⃣ Brave mistura navegador, pesquisa e controlo total

O Brave já era conhecido pelo browser focado em privacidade, mas o motor de pesquisa da empresa também tem ganho popularidade.

Como é baseado em Chromium, permite utilizar extensões compatíveis com o Google Chrome, algo importante para quem depende de ferramentas específicas no dia a dia. O motor de pesquisa inclui uma funcionalidade chamada "Goggles", que permite aplicar filtros personalizados aos resultados.

Existem opções para destacar blogues tecnológicos, reduzir sites populares, remover conteúdos do Pinterest ou até mostrar notícias filtradas por orientação política.

Tal como acontece noutras alternativas modernas, as funcionalidades de IA podem ser ativadas ou desativadas conforme a preferência do utilizador.

6️⃣ Ecosia aposta na sustentabilidade ambiental

O Ecosia diferencia-se pela componente ecológica. A plataforma utiliza receitas publicitárias para financiar projetos de reflorestação em vários países. Segundo a empresa, cerca de 80% das receitas são direcionadas para iniciativas ambientais.

Embora muitas empresas utilizem discursos ecológicos apenas para marketing, o Ecosia tenta reforçar a transparência através de relatórios financeiros mensais e atualizações frequentes sobre os projetos apoiados.

Além do motor de pesquisa, a empresa disponibiliza também um browser próprio baseado em Chromium, garantindo compatibilidade com extensões do Chrome.

O domínio da Google começa a ser questionado

Durante muitos anos, pesquisar na internet era praticamente sinónimo de "usar Google". Mas isso está lentamente a mudar.

A combinação entre excesso de publicidade, integração agressiva de IA e preocupações relacionadas com privacidade está a levar muitos utilizadores a procurar alternativas.

Para quem sente saudades de uma internet mais simples, menos automatizada e menos dependente de IA, talvez esteja na altura de experimentar algo diferente.

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