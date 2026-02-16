Já se conhece o número de Vagas para o Acesso ao Ensino Superior 2026-27

A Direção-Geral do Ensino Superior (DGES) publicou oficialmente a distribuição de vagas para acesso e ingresso no Ensino Superior no ano letivo 2026/27, incluindo o Regime Geral, os Concursos e os Regimes Especiais de acesso.

O Ensino Superior Português volta a registar um reforço no número de vagas disponíveis:

Há um aumento geral de vagas em relação ao ano anterio r, com mais oportunidades para estudantes do Ensino Público e Privado.

r, com mais oportunidades para estudantes do Ensino Público e Privado. Cursos em áreas como Medicina e Educação Básica registam aumentos significativos de vagas. Por exemplo, as vagas para Medicina aumentaram em várias universidades, incluindo novas aberturas como a da UTAD, e um reforço na Universidade de Coimbra.

O Ministério da Educação, Ciência e Inovação (MECI) referiu que este reforço se deve, em parte, a contratos-programa que promovem a formação de professores e o aumento da capacidade de curso nestas áreas.

Ensino Superior: Regime Geral de Acesso (Concurso Nacional)

No regime geral, ou seja, o Concurso Nacional de Acesso ao Ensino Superior Público, o número de vagas voltou a subir face ao que tinha sido fixado para 2025/26. Este concurso é a forma mais comum de ingresso para estudantes que concluíram o ensino secundário e realizaram provas de ingresso válidas para o par instituição/ciclo de estudos.

Note-se que, além do regime geral, existem ainda regimes especiais e concursos especiais destinados a grupos específicos (por exemplo, candidatos com condições pessoais ou habilitações específicas).

Regimes Especiais e Concursos Especiais

Os Regimes Especiais de Acesso e os Concursos Especiais complementam o regime geral com vagas e oportunidades destinadas a situações particulares (tais como candidatos com trajetórias profissionais específicas ou outras condições previstas na lei).

Enquanto os concursos especiais têm aumentado gradualmente a oferta de vagas anualmente, os regimes especiais continuam a ser uma alternativa interessante para quem cumpre os critérios legais.

O Que Muda para Candidatos em 2026/27?

Mais vagas em áreas estratégicas como Medicina e Educação, resposta direta a necessidades de formação de profissionais nestes setores.

Continuação do reforço de vagas gerais no Ensino Superior Público e Privado, acompanhando as tendências anteriores.

Estudantes internacionais continuam a ter vagas dedicadas, um movimento que tem sido reforçado nos últimos anos para incentivar a atração de talentos estrangeiros nos cursos mais concorridos.

O ano letivo 2026/27 traz mais oportunidades para quem quer ingressar no Ensino Superior em Portugal. Com um crescimento de vagas, sobretudo em áreas como Medicina e Educação, os futuros candidatos disporão de um leque mais amplo de opções para escolher. A DGES mantém o compromisso de divulgar com antecedência a informação sobre vagas e directrizes de acesso para apoiar os candidatos no planeamento das suas candidaturas.

Pode ver todas as vagas aqui.