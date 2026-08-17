Ótimas notícias para utilizadores de Linux: suporte à Epic Games Store chega em breve

O cenário do Linux e do gaming nunca foi muito claro e sempre teve lacunas. Os tempos têm mostrado que isso está a mudar e agora a Epic Games Store anunciou o suporte oficial para utilizadores Linux. O que espera os jogadores de Steam Deck e Linux?

Epic Games quer abraçar um novo universo

A Epic Games anunciou que o tão aguardado suporte oficial para Linux estará em breve disponível na sua loja digital de jogos, a Epic Games Store. Esta novidade foi recebida com grande entusiasmo pelos jogadores que migraram para o Linux devido a vários problemas com o sistema operativo Windows 11.

Ainda não foi divulgada uma data específica para o início do suporte oficial. No entanto, esta medida é vista como uma das mais importantes para melhorar a experiência de jogo em sistemas baseados em Linux.

Os utilizadores de Linux e Steam Deck necessitam atualmente de software de terceiros para aceder às bibliotecas da Epic Games Store. Ferramentas como o Heroic Games Launcher descarregam versões para Windows dos jogos da biblioteca da Epic Games para o computador.

Estes pacotes de software utilizam camadas de compatibilidade como o Wine e o Proton para executar jogos. No entanto, este método pode, por vezes, levar a perdas de desempenho ou a diversos problemas de compatibilidade. Com a chegada do suporte oficial, espera-se que a dependência de software de gama média diminua e que os jogos funcionem de forma mais estável.

O efeito Linux no mundo dos jogos

O aumento da popularidade dos dispositivos portáteis, principalmente aqueles como o Steam Deck, está a ter um impacto direto no ecossistema de jogos no Linux. A iniciativa da Epic Games vai ajudar a tornar a plataforma mais acessível para os utilizadores de Linux.

A introdução do suporte oficial também pode aumentar o interesse dos programadores de jogos na plataforma Linux. Os utilizadores poderão gerir os seus jogos diretamente através da Epic Games Store, sem necessidade de qualquer software adicional. Isto permitirá que os utilizadores de Linux utilizem as suas bibliotecas de jogos de forma mais eficiente.

Embora este suporte ainda esteja em desenvolvimento, o seu lançamento completo é aguardado com grande expectativa. A iniciativa da Epic Games pode ser um marco significativo para aumentar a quota dos sistemas operativos Linux no mundo dos jogos.