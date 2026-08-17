Falha no Google Maps está a fazer com que os hotéis desapareçam do mapa

Uma falha recente na aplicação Google Maps está a deixar muitos utilizadores sem conseguir encontrar alojamento para passar a noite. O problema afeta tanto dispositivos Android como iOS, ocultando os pinos de localização dos hotéis.

Alojamentos desaparecem do Google Maps

O Google Maps é uma ferramenta indispensável no dia a dia, ajudando milhões de pessoas a deslocarem-se de um ponto para outro de forma rápida e segura. Contudo, uma anomalia recente está a comprometer uma das suas funcionalidades mais úteis: a procura de alojamento.

Habitualmente, ao pesquisar por hotéis, a aplicação exibe pinos vermelhos com as respetivas localizações e preços, mas este erro está a fazer com que esses marcadores visuais desapareçam por completo.

Vários utilizadores relataram o problema em plataformas como o Reddit e nos fóruns de ajuda da própria Google. Curiosamente, ao pesquisar por outros estabelecimentos, como restaurantes ou cafés, o mapa funciona sem qualquer falha.

O erro parece afetar especificamente o setor hoteleiro, impedindo que os viajantes encontrem um local para pernoitar. Mesmo após limparem os dados da aplicação ou reiniciarem os dispositivos, os utilizadores continuam sem ver os pinos vermelhos dos hotéis.

Problema afeta utilizadores de Android e de iOS

Embora alguns utilizadores do Google Maps tenham reportado que a situação normalizou gradualmente, o bug ainda parece ativo para muitos outros.

Testes realizados em diferentes equipamentos indicam que a falha é intermitente e afeta tanto o ecossistema da Apple como o da Google.

Sendo uma aplicação com mais de dois mil milhões de utilizadores ativos mensais, qualquer falha nesta plataforma tem um impacto global imediato.

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