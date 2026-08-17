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PSP responde a acusações após morte de ciclista de 19 anos na Volta a Portugal

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Autor: Ana Sofia Neto

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  1. Ifm says:
    17 de Agosto de 2026 às 17:19

    A verdade é “as imagens não têm qualquer relação”

    Mas em relação ao segundo “incidente”:
    “devidamente escoltados por batedores da GNR e seguiam junto ao carro-vassoura”

    Parece mais uma desculpa esfarrapada que outra coisa… Pois só tinham de aguardar mais 1 min no maximo….

    É o chamado “tapar o com a peneira”, quem for familiar de PSP/GNR vai jurar a pés juntos que é o procedimento normal.
    Quem for familiar de cíclicas, vai dizer, deviam ter mais noção….

    O resto da população cada um tem a sua opinião pessoal….

    Responder
  2. TiagoR says:
    17 de Agosto de 2026 às 17:38

    Na minha opinião a responsabilidade não deixa de estar associada à organização apesar das diligências tomadas. Se não podem por um agente de autoridade em cada “beco” podiam recorrer a segurança privada nas saídas secundárias com uma fita a delimitar os acessos às vias da prova e um segurança. Mais informação de que as vias só estão acessíveis após passagem do carro vassoura ! Como é feita a segurança nos estádios de futebol, agentes de autoridade e segurança privada. Espero que no próximo ano que se comemora o 100º aniversário da volta seja de festa total !

    Responder

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