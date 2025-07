ANSR, GNR e PSP vão fiscalizar motas! Saiba onde e quando

​A Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária (ANSR), a Guarda Nacional Republicana (GNR) e a Polícia de Segurança Pública (PSP) lançam amanhã, dia 8 de julho de 2025, a campanha de segurança rodoviária 2 Rodas: Agarre-se à Vida, inserida no Plano Nacional de Fiscalização (PNF) de 2025. As motas vão ser fiscalizadas.

A decorrer entre 8 e 14 de julho, a campanha visa alertar os condutores, nomeadamente os de duas rodas a motor, para uma condução segura, cumprindo as regras do Código da Estrada e evitando comportamentos de risco, tais como: condução sob influência do álcool, excesso de velocidade e utilização incorreta dos dispositivos de segurança.

A campanha integra:

Ações de sensibilização da ANSR em território continental e dos serviços das administrações regionais dos Açores e da Madeira;

Operações de fiscalização pela GNR e pela PSP, com especial incidência em vias e acessos com elevado fluxo rodoviário, de forma a contribuir para a diminuição da sinistralidade e a adoção de comportamentos mais seguros, por parte dos condutores.

As ações de sensibilização da ANSR ocorrem, em simultâneo, as com operações de fiscalização das Forças de Segurança nas seguintes datas, horários e localidades:

08/07 | 15h00: IC1-Km 175 – Aldeia dos Palheiros, Ourique (37.604860, -8.249445) – ANSR e GNR;

09/07 | 09h00: Avenida do Brasil, Beja (38.00984, -7.86083) – ANSR e PSP;

10/07 | 18h00: IP2-km 314,300 – Portel, Évora (38.252952, -7.784161) – ANSR e GNR;

11/07 | 09h00: Avenida 9 de abril, Estremoz (38.84557, -7.58342) – ANSR e PSP;

14/07 | 08h00: EN125-Km 73 – Fontainhas, Albufeira (37.123111, -8.224028) – ANSR e GNR.

No que diz respeito a motas, a ANSR, a GNR e a PSP relembram que...

Os utilizadores de motociclos e de ciclomotores, quando envolvidos em acidentes rodoviários, têm um risco mais elevado de sofrer consequências graves do que as pessoas que circulam noutros veículos. Este risco deve-se à sua vulnerabilidade por não possuírem a proteção do habitáculo;

O uso de capacete de modelo homologado, devidamente apertado e ajustado, reduz em 40% o risco de morte em caso de acidente. A utilização de outros equipamentos de proteção, nomeadamente luvas, botas, blusão com proteções, calças com proteção CE e airbag, contribui para reduzir a gravidade das consequências em caso de acidente.

A sinistralidade rodoviária não configura uma fatalidade e as suas consequências mais graves podem ser evitadas, através da adoção de comportamentos seguros na estrada.