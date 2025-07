Empresa de Trump tem novidades: lançamento global da plataforma de streaming Truth+

A Trump Media and Technology, empresa da família do Presidente dos Estados Unidos Donald Trump, anunciou que está a expandir o acesso à plataforma de streaming Truth+ em todo o mundo. A implementação internacional da plataforma está a ser feita em parceria com o Newsmax.

Desde segunda-feira, a Truth+ está a alargar-se globalmente, disponibilizando canais de streaming e vídeo, através das suas aplicações para iOS, Android, web e plataformas de TV, incluindo Apple TV, Android TV, Amazon Fire TV e Roku.

Dona da rede social Truth Social, a Trump Media and Technology começou a testar a versão beta da Truth+ no final de junho, segundo avançado pela Reuters.

Entretanto, lançou a plataforma de streaming globalmente, apresentando, a par disso, o canal por cabo Newsmax.

Esta medida permitirá que o canal de notícias conservador Newsmax, que abriu o capital em março, aumente a sua presença fora dos Estados Unidos.

Estamos satisfeitos com a rápida introdução da Truth+ nos mercados internacionais e ansiosos por concluir a implementação em todos os dispositivos e sistemas operativos.

Disse Devin Nunes, diretor-executivo e presidente da Trump Media, num comunicado, citado pela imprensa.

Segundo a Trump Media, a plataforma de streaming continuará a ser testada, sendo o objetivo continuar a recolher feedback dos utilizadores, à medida que o lançamento avança.

Trump Media quer combater "monopólio das notícias woke"

Na perspetiva da empresa, a Truth+ surge, uma vez que "há claramente uma necessidade global de novas perspetivas sobre as grandes questões da atualidade".

Por isso, a empresa está a lançar "as bases para desafiar o monopólio das notícias woke com reportagens e comentários contundentes e não woke".

O Presidente dos Estados Unidos lançou a sua rede social Truth Social e a plataforma de streaming, em 2022, procurando combater aquilo a que chamou "tirania das grandes tecnologias" e proteger a liberdade de expressão.