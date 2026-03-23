Saros com novo trailer focado no combate

Saros, o próximo titulo da Housemarque, recebeu na passada semana um novo trailer que aponta os holofotes para o sistema de combate que vamos encontrar no jogo. Venham ver como é lutar e sobreviver em Saros.

A equipa de desenvolvimento Housemarque, revelou um teaser para o seu próximo jogo de ação futurista, Saros. Trata-se de um vídeo focado principalmente no variado sistema de combate do jogo, exclusivo da PlayStation 5.

O combate combina armas futuristas com habilidades especiais, colocando o jogador frente a frente com criaturas agressivas em confrontos intensos e visualmente espetaculares. Tudo acontece a um ritmo exigente, com ênfase na precisão, na capacidade de reação e na estratégia, oferecendo uma experiência cinematográfica e desafiante.

Este vídeo mostra também um pouco das mecânicas (futuristas) de mobilidade que o nosso personagem vai ter ao seu dispôr, o que evidencia uma agilidade bastante diversificada, e que permitem percorrer cenários verticais e dinâmicos. Como podemos ver no vídeo, teremos várias formas de nos deslocarmos em Carcosa pois os obstáculos também eles serão variados.

Tal como vimos aqui, Saros é um jogo de ação que narra a inquietante história de uma colónia alienígena perdida em Carcosa, ameaçada por um eclipse sinistro. Os jogadores assumirão o papel de Arjun Devraj, interpretado por Rahul Kohli (The Fall of the House of Usher, Midnight Mass), um poderoso executor Soltari que não descansará até encontrar a pessoa que procura.

Saros chega no próximo 30 de abril à PlayStation 5 e já pode ser reservado na PlayStation Store.