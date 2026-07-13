Jogos físicos da PlayStation podem ser até 90% mais baratos do que os digitais, diz estudo

Com o fim da produção de discos anunciado pela Sony para janeiro de 2028, um novo levantamento de preços vem lembrar o quanto os jogadores podem vir a pagar a mais quando o formato físico deixar de ser opção.

O portal neerlandês Tweakers, conhecido pelo acompanhamento histórico de preços de produtos tecnológicos, cruzou os seus próprios registos com dados da PSPrices para comparar a evolução de preços de jogos físicos e digitais da PlayStation desde 2022.

A análise incidiu sobre 16 jogos nomeados ou vencedores de "Jogo do Ano" disponíveis em ambos os formatos, e o resultado mostra que, na maioria dos títulos, a versão física acaba por ser bastante mais barata, com diferenças que ultrapassam os 30 euros e chegam a atingir os 50 euros em alguns casos.

A explicação está na forma como cada mercado se comporta ao longo do tempo. Enquanto os discos ficam sujeitos à concorrência entre lojas físicas e acabam por descer de preço de forma permanente, a PlayStation Store recorre especialmente a promoções pontuais, que raramente se aproximam do valor a que os jogos chegam no retalho tradicional.

Diferenças nos videojogos da Sony que passam os 70%

Segundo o estudo, títulos aclamados pela crítica como Resident Evil, Kingdom Come: Deliverance II ou Final Fantasy VII Rebirth já apresentam, em formato físico, preços pelo menos 70% inferiores aos praticados na loja digital.

Noutros casos, a diferença é ainda mais acentuada, pois jogos como Elden Ring, Horizon: Forbidden West, Black Myth: Wukong ou Death Stranding 2 chegam a custar menos 90% em disco do que em versão digital.

Um dado que a Tweakers destacou é que esta discrepância tende a ser maior nos jogos produzidos pelos próprios estúdios da Sony.

Ao contrário de muitos títulos de terceiros, as produções internas da PlayStation recebem menos descontos regulares, tanto em loja física como digital, o que faz alargar ainda mais a distância entre os dois formatos com o passar do tempo.

Um mercado já inclinado para o digital?

Apesar destes números, a maioria dos jogadores já parece preferir o digital por opção própria, e não apenas por falta de alternativa.

De acordo com o relatório financeiro da Sony referente ao ano fiscal de 2025, a empresa distribuiu ainda assim 69,9 milhões de discos físicos nesse período, um valor relevante, mas que contrasta com o do digital, situado entre os 78% e os 85% consoante a métrica usada (unidades vendidas ou receita de software no último trimestre fiscal).

Importa ressalvar que esta percentagem inclui títulos que nunca chegaram a ser vendidos em loja física, como grande parte do catálogo indie, conteúdo de catálogo mais antigo ou os chamados live-service games.

No entanto, dado internos da Sony que circularam publicamente, após um ataque informático ao estúdio Insomniac Games, mostraram um retrato bem diferente quando se olha apenas para grandes exclusivos com equivalente físico: 31 dos 33 títulos analisados vendiam mais em disco do que em digital, com casos como Uncharted 4 a chegar aos 83% de vendas físicas.

Ou seja, a narrativa de um domínio esmagador do digital aplica-se especialmente ao catálogo global da loja, não necessariamente às escolhas dos jogadores quando têm as duas opções lado a lado.

De qualquer modo, os números da Tweakers confirmam que comprar em disco tem sido, sistematicamente, mais barato do que comprar em versão digital na PlayStation Store.

Com o fim da produção física marcado para 2028, os títulos lançados a partir dessa data deixam de oferecer a alternativa mais económica, ficando os consumidores dependentes do preço definido pela Sony e das raras promoções da loja digital.

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