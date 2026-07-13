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Jogos físicos da PlayStation podem ser até 90% mais baratos do que os digitais, diz estudo

· Jogos 2 Comentários

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Autor: Ana Sofia Neto

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  1. Rui Pinto says:
    13 de Julho de 2026 às 17:19

    É provável. E os jogos digitais para PC podem ser 100% mais baratos que os físicos e digitais, e ninguém te vai remove-los passados uns anos.

    Responder
  2. says:
    13 de Julho de 2026 às 17:50

    Já quase não há jogos físicos. Isso é uma utopia. Andam a pedir do GTA 6 em formato físico… Mas querem quê? Um SSD externo com o jogo? E mesmo que o tivessem já não deverá funcionar sem o handshake ao servidor. Só me apetece dizer uma coisa… “Arrr Matey!”.

    Responder

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