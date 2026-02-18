Jogabilidade de Saros apresentada num espetacular novo trailer

Tal como aqui apresentámos, os estúdios da Housemarque encontram-se a desenvolver Saros, uma aventura de ficção cientifica que se encontra a gerar fortes expetativas. Recebeu agora um trailer novo a revelar a jogabilidade.

A equipa de desenvolvimento da Housemarque revelou recentemente um novo trailer que ilustra de forma fantástica a mecânica de intensificação por eclipse e detalhes da personalização de Saros. O jogo, encontra-se previsto ser lançado para PlayStation 5 no próximo dia 30 de abril, convém não esquecer.

No trailer, é possível ver novos cenários correspondentes ao Passagem, um templo carcosiano que funciona como centro de operações, onde os jogadores podem interagir com a tripulação, aprofundar a história e implementar mecânicas de melhoria entre incursões. Estas melhorias são geridas através do Primário, uma inteligência artificial da Soltari e, através da sua matriz de armadura, é possível modificar o equipamento consoante o estilo de jogo.

O Primário também permite ao jogador teletransportar-se para biomas previamente desbloqueados, facilitando a gestão dos ciclos. Além disso, permite desbloquear funções como a Segunda Oportunidade. Ao morrer, serão preservadas as armas principais e de energia e isso fará de Saros uma experiência bastante empolgante e desafiante.

Além disso, a Housemarque comentou que os modificadores carcosianos permitirão ajustar a dificuldade com vantagens ou desafios, mantendo um equilíbrio entre ambos. Também aprofundou a mecânica dos eclipses, através da qual as armas, artefatos, o ambiente, a música e a mente das personagens serão corrompidos. O protagonista, Arjun, terá de lidar com estas adversidades para encontrar as respostas que procura, mas, a cada tentativa, os estragos da corrupção intensificar-se-ão.

Saros vai chegar à PlayStation 5 no próximo dia 30 de abril e já pode ser reservado na PlayStation Store e pontos de venda habituais. Para quem reservar a edição Digital Deluxe, o jogo estará disponível 48 horas antes, permitindo acesso antecipado, além de várias armaduras exclusivas de outros títulos dos PlayStation Studios.