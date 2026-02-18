Telescópio James Webb revela novos detalhes da Nebulosa do Olho de Deus

Uma das estruturas mais impressionantes do universo voltou a chamar a atenção da comunidade científica. O telescópio espacial James Webb Space Telescope captou uma nova imagem da famosa Helix Nebula, também conhecida como “Olho de Deus”, revelando detalhes nunca antes observados nesta região do espaço.

Localizada a cerca de 650 anos-luz da Terra, na direção da constelação de Aquário, esta nebulosa planetária é o resultado final da morte de uma estrela semelhante ao nosso Sol.

O que é a Nebulosa do Olho de Deus

A Helix é uma nebulosa planetária, uma estrutura formada quando estrelas com massa semelhante à do Sol chegam ao fim do seu ciclo de vida.

No interior das estrelas, ocorre o processo de fusão nuclear. Essa reação transforma elementos leves em outros mais pesados, libertando enormes quantidades de energia sob a forma de luz e calor. É esse mecanismo que mantém as estrelas brilhantes durante milhões ou até milhares de milhões de anos.

No entanto, quando o combustível nuclear começa a esgotar-se, a estrela perde a estabilidade. No caso de estrelas parecidas com o Sol, elas expandem-se até se tornarem gigantes vermelhas e acabam por expelir as suas camadas externas para o espaço.

O resultado é a formação de uma nebulosa planetária, uma espécie de concha de gás e poeira em expansão. No centro permanece o núcleo da estrela original, agora transformado numa anã branca, uma estrela extremamente densa e em fase final de evolução.

Novos detalhes revelados pelo James Webb

As novas observações do telescópio James Webb permitiram ver a Helix com uma precisão sem precedentes, especialmente no infravermelho.

Esta faixa do espectro eletromagnético permite observar estruturas escondidas por poeira cósmica, invisíveis a telescópios tradicionais.

Entre os novos detalhes identificados estão:

Filamentos internos complexos, semelhantes a fios entrelaçados;

Nós de matéria condensada distribuídos ao longo das camadas de gás;

Diferentes regiões com temperaturas distintas;

O núcleo da anã branca com maior nitidez.

Estas estruturas ajudam os astrónomos a compreender melhor como as estrelas expulsam o seu material e como esse material se dispersa pelo espaço, contribuindo para a formação de novas estrelas e planetas.

Um vislumbre do futuro do nosso Sol

A Helix é considerada um exemplo do destino provável do nosso próprio sistema solar.

Dentro de cerca de cinco mil milhões de anos, o Sol deverá seguir um processo semelhante, expandindo-se e libertando as suas camadas externas antes de se transformar numa anã branca.

Observações como as do James Webb não mostram apenas a beleza do universo. Elas ajudam a perceber o ciclo de vida das estrelas e a origem dos elementos que formam planetas, atmosferas e até a própria vida.

A nova imagem da Nebulosa do Olho de Deus é, por isso, mais do que um retrato cósmico impressionante. É uma janela para o futuro do nosso Sol e para os processos que moldam o universo.