OPPO junta-se à Google Cloud para criar a próxima geração de Sistema Operativo de IA

À medida que a Inteligência Artificial (IA) continua a transformar os smartphones de simples ferramentas em assistentes pessoais inteligentes, a OPPO revelou a sua visão para a próxima geração de Sistema Operativo de IA (em inglês, AIOS).

A OPPO acaba de apresentar um roteiro estratégico para a próxima geração de AIOS, viabilizado pela colaboração com a Google Cloud, centrado em "Simbiose de Memória" e "Proteção de Privacidade". O objetivo é orientar a indústria para um futuro nativo e totalmente inteligente.

A essência da IA é compreender o utilizador. Em conjunto com a Google Cloud, estamos a moldar a IA da OPPO para ser um verdadeiro companheiro inteligente personalizado, capaz de compreender, antecipar e servir os utilizadores de forma poderosa, mas intuitiva.

Afirmou Haonan Lu, Head of Large Model Algorithms da OPPO, destacando que um AIOS relevante vai além das funcionalidades.

Por sua vez, adapta-se de forma fundamental às necessidades individuais, como um companheiro inteligente fiável e profundamente personalizado.

Experiência coesa exige enfrentar desafios críticos

Apesar da crescente variedade de funcionalidades de IA nos dispositivos móveis, os utilizadores continuam a enfrentar três desafios centrais: reter, localizar e antecipar informação.

Segundo a OPPO, a resposta a estes desafios chegará com a próxima geração de AIOS, integrando a memória como uma camada fundamental.

Para melhorar a retenção de informação , a OPPO lançou a nível global o AI Mind Space, que funciona como um "segundo cérebro" do sistema, organizando informação proveniente de interações em texto, imagem e voz. Desenvolvido com o Google Gemini, o AI Mind Space tem como objetivo fornecer respostas personalizadas a partir das memórias armazenadas nos dispositivos OPPO.

Para melhorar a recuperação de informação , a OPPO e a Google Cloud reforçaram a Pesquisa IA, com uma compreensão de linguagem natural mais avançada que permite aos utilizadores pesquisar em várias aplicações de forma fluida, utilizando linguagem do dia a dia.

Para antecipar as necessidades dos utilizadores, a Sugestão IA combina contexto em tempo real, processado no próprio dispositivo, com os dados da memória, para criar um perfil de utilizador dinâmico que habilita recomendações proativas e oportunas.

Reforçar a privacidade no AIOS e fomentar um ecossistema aberto

À medida que a IA se torna parte integrante do quotidiano, a privacidade dos dados continua a ser fundamental para a confiança dos utilizadores.

Para oferecer o poder da computação Cloud com privacidade, a OPPO apresentou a arquitetura Private Computing Cloud (PCC), uma extensão segura do AIOS na Cloud.

A PCC é um sistema colaborativo end-to-Cloud distribuído a nível global, que tira partido do Confidential Computing da Google Cloud de forma aprofundada, permitindo a utilização dos dados sem visibilidade sobre estes.

A tecnologia concretiza o seu verdadeiro valor através da adoção generalizada. A estratégia de IA da OPPO assenta em Nova Computação, Nova Perceção e Novo Ecossistema, suportada por três pilares técnicos:

Através da colaboração aberta, a OPPO está a promover a interoperabilidade Agent-to-Agent entre ecossistemas.

O trabalho com a Google Cloud exemplifica este compromisso, unindo programadores em todo o mundo para derrubar barreiras entre aplicações e construir uma rede inteligente de serviços sem falhas e com cenários interligados.

Conforme assegurado, num comunicado, a OPPO e a Google Cloud estão empenhadas em construir uma infraestrutura centrada na privacidade, assente na confiança dos utilizadores e na promoção de um ecossistema aberto, com o objetivo de avançar rumo a um AIOS profundamente personalizado.