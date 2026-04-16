Planted!, e o prazer da jardinagem

Os Cloth Cat Games anunciaram recentemente o seu titulo de estreia, Planted!. Trata-se de um jogo dedicado à jardinagem e como tal, promete ser uma experiência bem relaxante... certo?

Planted!, em desenvolvimento pelos estúdios Cloth Cat Games, encontra-se previsto para PC, Playstation 5, Xbox Series X e Nintendo Switch é um relaxante (será??) jogo de jardinagem.

Com lançamento previsto para este ano ainda, o titulo apresenta uma jogabilidade cooperativa tornando a experiência ainda mais envolvente. Venham conhecer melhor Planted!.

O jogo convida os jogadores a gerir todas as fases relacionadas com a jardinagem. Terá de semear, cultivar e arremessar os produtos agrícolas daí obtidos aos inimigos, no decorrer de intensos combates que ocorrem em arenas de batalha bastante... verdes!

Em parte, o jogo apresenta-se como um simulador de cultivo, mas por outro lado, também de apresenta como um titulo de desporto. Planted! lança os jogadores em arenas diversificadas para combates divertidos contra os seus amigos. No entanto, para alcançar o desejado sucesso, será necessário um planeamento estratégico da produção de produtos (munições).

Será que o melhor é usar fertilizante para cultivar plantações colossais e obter mais pontos, será melhor surripiar os produtos dos oponentes ou será melhor usar poderes especiais para alcançar a vitória mais rapidamente? Pois bem! Só o tempo dirá.

Planted! oferece diversas opções de jogabilidade, com os jogadores a poderem participar no modo multijogador tanto no conforto do seu sofá, localmente, como online e lutando com seus amigos e contra os seus inimigos de forma multiplataforma entre PC e consolas.

No entanto, para todos os jogadores que prefiram calçar as botas de borracha, pegar na pá e ir para a horta sozinhos, Planted! também oferece uma campanha para um jogador no competitivo mundo da jardinagem.

Planted! será lançado ainda este ano para PC, Playstation 5, Xbox Series X e Nintendo Switch.