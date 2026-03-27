Defender of the Crown: The Legend Returns, o regresso de o Rei

Esta será uma noticia que irá deliciar muitos jogadores que, tal como eu, se deliciaram durante horas a fio a jogar Defender of the Crown, no final do século passado. Defender of the Crown: The Legend Returns corresponde ao renascimento de uma lenda. Venham saber mais...

Foi um dos grandes jogos de estratégia do final do século passado. Defenders of the Crown, colocava o jogador na luta por uma Grã-Bretanha unida, numa jogabilidade que tanto tinha de simples, como de viciante.

Este fantástico jogo de estratégia que foi lançado algures por alturas de 1986, vai regressar com Defender of the Crown: The Legend Returns. É um verdadeiro "Regresso do Rei" e vai chegar para PC (Steam, GOG), Nintendo Switch, PlayStation 5 e Xbox Series X.

O jogo vai incluir três modos: Modo Retro, Modo Clássico e Modo Reino. Esta nova versão do jogo, foi criada de raiz de forma a trazer de regresso o conflito saxo-normando aos novos públicos com visuais modernizados, mecânicas refinadas e uma expansão ambiciosa de sua fórmula clássica.

A história de Defender of the Crown: The Legend Returns, traz-nos uma Inglaterra envolta em caos e onde a coroa foi usurpada e o rei está morto. Os jogadores devem assumir o papel de um senhor saxão para superar os normandos rivais, reunir exércitos e reconquistar o trono. Esta recriação preserva o design do original, ao mesmo tempo que atualiza a experiência com sistemas mais claros e melhorias significativas na qualidade de vida.

Os jogadores competem pelo controlo de um mapa estratégico, no qual terão de gerir os seus territórios e negociando com figuras lendárias da "mitologia britânica", como Robin Hood. A experiência é aprimorada por eventos cinematográficos, incluindo cercos a castelos, torneios de justas e saques, tudo apresentado com visuais únicos que combinam ambientes 2.5D com iluminação dinâmica e pixel art de alta fidelidade.

Para satisfazer a todos os tipos de estrategas, o jogo oferece três modos distintos de jogo. O Modo Retro que presta uma homenagem ao original de 1986, apresentando autenticidade quase perfeita com estabilidade moderna. O Modo Clássico serve como uma reimaginação moderna com uma nova identidade visual e mecânicas mais fluidas. Por fim, o novíssimo Modo Reino apresenta uma aventura roguelike baseada em dados, onde os jogadores constroem baralhos táticos e manipulam os resultados dos dados para moldar o desfecho de campanhas geradas proceduralmente.

Ainda sem data concreta de lançamento, Defender of the Crown: The Legend Returns será lançado para PC (Steam, GOG), Nintendo Switch, PlayStation 5 e Xbox Series X.