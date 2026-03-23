Estudo traz novas pistas sobre o que Marte fará ao corpo humano

Há uma obsessão, já muito de elite, para levar o homem e a mulher até Marte. Contudo, a possibilidade de levar humanos até ao planeta vermelho levanta uma questão central: como reagirá o corpo humano a uma gravidade que é apenas cerca de 38% da terrestre?

Um novo estudo analisado recentemente traz pistas importantes, focando-se sobretudo no impacto nos músculos e no funcionamento geral do organismo.

Um corpo adaptado à Terra

A gravidade moldou profundamente a biologia humana. Em Marte, essa força é significativamente menor, cerca de 3,7 m/s², o que significa que o corpo “pesa” menos e exige menos esforço para se movimentar. À primeira vista, isto pode parecer vantajoso. No entanto, essa redução tem consequências diretas no equilíbrio fisiológico.

O estudo destaca que o tecido muscular, responsável por mais de 40% da massa corporal, é particularmente sensível à gravidade.

Em ambientes de baixa gravidade, como na Estação Espacial Internacional, já se observou:

perda de massa muscular

redução da força

diminuição do desempenho físico

Em Marte, apesar de existir alguma gravidade (ao contrário da microgravidade total no espaço), os investigadores temem que ainda assim seja insuficiente para manter a integridade muscular a longo prazo.

Experiências com ratos em órbita indicam, no entanto, que estes efeitos podem ser parcialmente mitigados, o que abre espaço a estratégias de adaptação.

O problema pode ir além dos músculos

A gravidade reduzida não afeta apenas os músculos. Estudos anteriores indicam impactos em vários sistemas:

ossos: perda de densidade e risco de osteoporose

perda de densidade e risco de osteoporose sistema cardiovascular : menor eficiência na circulação

: menor eficiência na circulação metabolismo : alterações no consumo de energia

: alterações no consumo de energia orgânica em geral: distribuição de fluidos no corpo

Há evidência de que níveis de gravidade abaixo de 0,4 g, próximos dos de Marte, podem não ser suficientes para preservar totalmente o sistema músculo-esquelético e cardiopulmonar.

Marte: suficiente ou não?

A grande questão continua em aberto. A gravidade marciana pode representar um “meio-termo” entre a Terra e o espaço, mas ainda não há certezas de que seja suficiente para evitar os efeitos negativos observados em órbita.

Segundo os investigadores, compreender esta diferença é essencial para:

planear missões de longa duração

garantir a saúde dos astronautas

viabilizar a presença humana permanente em Marte

Um desafio central para a colonização

A exploração humana de Marte não depende apenas de tecnologia ou transporte. O verdadeiro desafio pode estar no próprio corpo humano.

Se a gravidade marciana não for suficiente para manter músculos, ossos e sistema cardiovascular saudáveis, será necessário recorrer a soluções como:

exercício intensivo

habitats com gravidade artificial

terapias médicas específicas

A resposta definitiva ainda está por chegar, mas uma coisa é clara: viver em Marte exigirá uma adaptação profunda do corpo humano a um ambiente para o qual nunca evoluiu.