Estudo traz novas pistas sobre o que Marte fará ao corpo humano
Há uma obsessão, já muito de elite, para levar o homem e a mulher até Marte. Contudo, a possibilidade de levar humanos até ao planeta vermelho levanta uma questão central: como reagirá o corpo humano a uma gravidade que é apenas cerca de 38% da terrestre?
Um novo estudo analisado recentemente traz pistas importantes, focando-se sobretudo no impacto nos músculos e no funcionamento geral do organismo.
Um corpo adaptado à Terra
A gravidade moldou profundamente a biologia humana. Em Marte, essa força é significativamente menor, cerca de 3,7 m/s², o que significa que o corpo “pesa” menos e exige menos esforço para se movimentar. À primeira vista, isto pode parecer vantajoso. No entanto, essa redução tem consequências diretas no equilíbrio fisiológico.
O estudo destaca que o tecido muscular, responsável por mais de 40% da massa corporal, é particularmente sensível à gravidade.
Em ambientes de baixa gravidade, como na Estação Espacial Internacional, já se observou:
- perda de massa muscular
- redução da força
- diminuição do desempenho físico
Em Marte, apesar de existir alguma gravidade (ao contrário da microgravidade total no espaço), os investigadores temem que ainda assim seja insuficiente para manter a integridade muscular a longo prazo.
Experiências com ratos em órbita indicam, no entanto, que estes efeitos podem ser parcialmente mitigados, o que abre espaço a estratégias de adaptação.
O problema pode ir além dos músculos
A gravidade reduzida não afeta apenas os músculos. Estudos anteriores indicam impactos em vários sistemas:
- ossos: perda de densidade e risco de osteoporose
- sistema cardiovascular: menor eficiência na circulação
- metabolismo: alterações no consumo de energia
- orgânica em geral: distribuição de fluidos no corpo
Há evidência de que níveis de gravidade abaixo de 0,4 g, próximos dos de Marte, podem não ser suficientes para preservar totalmente o sistema músculo-esquelético e cardiopulmonar.
Marte: suficiente ou não?
A grande questão continua em aberto. A gravidade marciana pode representar um “meio-termo” entre a Terra e o espaço, mas ainda não há certezas de que seja suficiente para evitar os efeitos negativos observados em órbita.
Segundo os investigadores, compreender esta diferença é essencial para:
- planear missões de longa duração
- garantir a saúde dos astronautas
- viabilizar a presença humana permanente em Marte
Um desafio central para a colonização
A exploração humana de Marte não depende apenas de tecnologia ou transporte. O verdadeiro desafio pode estar no próprio corpo humano.
Se a gravidade marciana não for suficiente para manter músculos, ossos e sistema cardiovascular saudáveis, será necessário recorrer a soluções como:
- exercício intensivo
- habitats com gravidade artificial
- terapias médicas específicas
A resposta definitiva ainda está por chegar, mas uma coisa é clara: viver em Marte exigirá uma adaptação profunda do corpo humano a um ambiente para o qual nunca evoluiu.