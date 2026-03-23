Apple anuncia WWDC 2026: iOS 27 será revelado a 8 de junho

A Apple confirmou oficialmente a realização da sua conferência anual de programadores, a Worldwide Developers Conference (WWDC) 2026, que decorrerá entre os dias 8 e 12 de junho.

O evento arranca com a tradicional keynote no dia 8 de junho, onde serão apresentadas as próximas versões dos sistemas operativos da empresa, incluindo o aguardado iOS 27.

Um evento global com formato híbrido

À semelhança dos últimos anos, a WWDC 2026 será maioritariamente online e gratuita para todos os programadores.

Ainda assim, a Apple vai permitir a presença física de um grupo restrito de participantes no Apple Park, em Cupertino, onde poderão assistir à keynote e interagir com engenheiros da empresa.

Durante a semana, haverá sessões técnicas, laboratórios e conteúdos educativos, pensados para ajudar os programadores a integrar as novidades nas suas aplicações.

iOS 27 será o grande destaque

Como habitual, o iOS será o centro das atenções. O iOS 27 deverá ser apresentado oficialmente durante a keynote de abertura, juntamente com iPadOS 27, macOS 27, watchOS 27, tvOS 27 e visionOS 27.

Ao contrário de versões anteriores mais revolucionárias, esta atualização deverá focar-se sobretudo na estabilidade, desempenho e otimização do sistema.

Há indicações de que a Apple está a rever profundamente o código do sistema para eliminar falhas e melhorar a eficiência, podendo resultar numa melhor autonomia e maior fluidez, inclusive em dispositivos mais antigos.

Siri com inteligência artificial mais avançada

Um dos pontos mais aguardados poderá ser a evolução da Siri. Rumores indicam que a assistente poderá ganhar um comportamento mais próximo de um chatbot, com capacidades de conversação mais naturais e integração de inteligência artificial avançada.

Esta mudança poderá representar uma das maiores evoluções da Siri desde o seu lançamento, aproximando-a das soluções mais recentes baseadas em IA.

Lançamento esperado para setembro

Após a apresentação na WWDC, é habitual a Apple disponibilizar versões beta para programadores e utilizadores durante o verão.

Se o calendário se mantiver, o iOS 27 deverá chegar ao público em setembro de 2026, juntamente com a nova geração de iPhone.

Uma edição focada na maturidade do sistema

Depois de mudanças visuais significativas em versões recentes, como o design “Liquid Glass”, a Apple parece apostar agora numa fase de consolidação.

A WWDC 2026 poderá assim marcar menos inovação visível, mas um passo importante na evolução interna do ecossistema, preparando o terreno para futuras mudanças mais profundas.