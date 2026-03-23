A 10.ª edição dos HUAWEI XMAGE Awards já começou. Candidaturas globais abertas

A Huawei dá início à edição comemorativa dos HUAWEI XMAGE Awards e convida os fãs de fotografia de todo o mundo a captar o momento com o mote: Now is Your Shot.

A Huawei anunciou, hoje, oficialmente o início da 10.ª edição dos HUAWEI XMAGE Awards, marcando o arranque da convocatória global para a submissão dos trabalhos fotográficos.

Este ano, o concurso apresenta o mote Now is Your Shot, um convite aos criadores para aproveitarem o momento e revelarem novas perspetivas através das suas lentes.

Segundo a empresa, os HUAWEI XMAGE Awards são uma plataforma aberta dedicada à fotografia móvel com dispositivos da marca, incentivam os criadores a explorar o poder da imagem e a partilhar a sua visão através das ferramentas criativas que preferirem.

Desde 2017, a Huawei organiza anualmente este concurso global, que já reuniu participantes de mais de 170 países e regiões, acumulando quase seis milhões de submissões.

Atualmente, "é reconhecido como um dos maiores e mais influentes concursos de imagem móvel do mundo, desempenhando um papel central no ecossistema global da cultura fotográfica".

Em 2024, o concurso destacou o lado emocional com A Heartwarming World;

Em 2025, explorou a relação entre o indivíduo e o mundo com The World, You and Me.

Este ano, abre um novo capítulo com Now is Your Shot, reforçando a evolução dos HUAWEI XMAGE Awards para um movimento que promove narrativas visuais à escala global.

Now is Your Shot: captar cada instante e descobrir novas perspetivas

O concurso mantém o formato do ano passado, selecionando os "XMAGE 100" - uma coleção de 100 obras escolhidas por um júri especializado entre todas as submissões.

Cada autor selecionado recebe 1500 dólares. Entre estas 100 obras, três fotógrafos serão distinguidos com o título de Photographer of the Year e recebem um prémio no valor de 10.000 dólares cada. As obras vencedoras serão exibidas no Grand Palais, em Paris, no final do ano.

Para promover diferentes abordagens criativas, o concurso apresenta nove categorias:

Tão perto e tão longe; Noite, Cores e formas; Rostos; Um mundo comovente; Laboratório experimental; Histórias; Ação; Momentos de atividade, a nova categoria dedicada a imagens de desporto, atividades ao ar livre e viagens.

Em conjunto, estas categorias abrangem desde o registo do quotidiano até à expressão visual mais experimental.

O concurso está oficialmente aberto a participantes de todo o mundo

A 10.ª edição dos HUAWEI XMAGE Awards aceita inscrições a partir de hoje e até 16 de agosto, às 24h00 de Pequim (16h00 de Lisboa).

As candidaturas podem ser feitas através do site oficial do concurso, da aplicação My HUAWEI, da VMALL, da HUAWEI Community, do Instagram, do Tuchong e do 500px.

Os utilizadores de smartphones Huawei podem ainda recorrer à funcionalidade de "publicação com um toque", que permite enviar fotografias diretamente da galeria através da aplicação My HUAWEI.

Um painel de jurados de referência internacional

O júri desta edição reúne profissionais reconhecidos no mundo da imagem:

Liu Heung Shing, fotojornalista vencedor do Prémio Pulitzer;

Chen Xiaobo, editor sénior da Xinhua News Agency e investigador de imagem;

Florence Bourgeois, diretora da Paris Photo;

Cao Ting, diretora da Escola de Media Visual e Comunicação da Beijing Film Academy;

Fabrice Laroche, diretor editorial da Fisheye;

Dai Xianjing, fotógrafo e realizador de documentários;

Li Changzhu, diretor de marca da HUAWEI XMAGE.

Com percursos distintos e experiência consolidada, os jurados avaliarão as obras com base na força da narrativa visual e na capacidade de gerar impacto junto do público.

Co-criação e expansão do ecossistema XMAGE

A Huawei XMAGE lançou no ano passado várias iniciativas de co-criação para aproximar entusiastas da fotografia e explorar o futuro da imagem móvel.

A série de workshops "XMAGE Atelier" já passou por Xangai, Anji, Lishui e Paris. Este ano, será alargada a mais cidades, promovendo um ecossistema global de partilha visual que combina tecnologia, cultura e experiências imersivas.

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