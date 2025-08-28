RØDE – as mais poderosas e completas soluções de sistemas de microfone wireless

A RØDE é uma referência no segmento do áudio, com soluções wireless inovadoras para criadores de conteúdo. Do poderoso Wireless PRO aos práticos Wireless ME e Micro, há uma opção ideal para cada tipo de produção. Conheça alguns dos produtos, bem como acessórios disponíveis.

A melhor solução Wireless RØDE

A RØDE oferece atualmente algumas das soluções mais poderosas e completas ao nível de sistemas de microfone wireless. São ideais para os criadores de conteúdo digital, garantindo a excelência na captação de áudio, em qualquer lugar sob quaisquer condições.

O sistema Wireless Pro é considerado pela marca como o mais poderoso de sempre, com funcionalidades profissionais que oferecem a máxima flexibilidade ao gravar áudio sem fio de alta qualidade. Mas, além desta solução, a RØDE oferece ainda outras opções mais acessíveis, que deverão ser consideradas no momento de fazer um investimento em material para o desenvolvimento de um trabalho de elevada qualidade, exigida atualmente pelo público de uma forma generalizada. Em concreto, destacamos os Wireless GO (Gen 3), Wireless ME e ainda o Wireless Micro.

RØDE Wireless PRO

O RØDE Wireless PRO é um sistema de microfones sem fios compacto e profissional, concebido para oferecer áudio cristalino com máxima fiabilidade.

Com recurso a tecnologia de transmissão digital Series IV de 2,4 GHz com encriptação de 128 bits, garante uma ligação estável com alcance de até 260 metros em linha de visão. Esta performance assegura uma qualidade sonora excecional, ideal para gravações de vídeo, entrevistas, reportagens e produção de conteúdos em geral.

Uma das funcionalidades que mais se destaca no Wireless PRO é a gravação interna em 32 bits float, que elimina preocupações com cortes ou níveis de som desequilibrados. Com esta tecnologia, é possível recuperar gravações distorcidas ou muito baixas durante a pós-produção, garantindo que nenhum momento importante se perde. O sistema integra ainda um canal de segurança e a tecnologia GainAssist, que ajusta automaticamente os níveis de ganho para manter o som equilibrado em qualquer situação.

Outro destaque importante é o suporte para timecode integrado, que permite uma sincronização perfeita entre áudio e vídeo, sem necessidade de equipamento externo adicional. Esta funcionalidade é particularmente útil em produções com várias câmaras ou em projetos que exijam uma edição precisa. O Wireless PRO também dispõe de saídas analógicas (3,5 mm) e digitais (USB-C), assegurando compatibilidade com câmaras, smartphones iOS e Android, e computadores Windows e Mac.

O conjunto inclui dois transmissores, um recetor, dois microfones de lapela Lavalier II, protetores de vento, clipes magnéticos MagClip GO, uma caixa de transporte com carregamento inteligente e um conjunto de acessórios com cabos e adaptadores. Esta caixa não só protege os equipamentos, como também permite carregamento rápido e transferência de dados eficaz, facilitando o trabalho fora do escritório.

A interface do sistema é simples e intuitiva, com um ecrã LCD brilhante que exibe os níveis de áudio e controlos de fácil acesso para ajustes rápidos. A configuração pode ser personalizada através da aplicação RØDE Central, disponível para computador e dispositivos móveis, permitindo aos utilizadores adaptar o sistema às suas necessidades específicas. Além disso, o Wireless PRO inclui uma saída para auscultadores com controlo de volume, possibilitando monitorização em tempo real e a adição de um terceiro canal de áudio, como por exemplo um microfone de narração.

A RØDE oferece ainda uma garantia de 5 anos, reforçando o compromisso com a durabilidade e confiança dos seus produtos.

RØDE Wireless PRO

RØDE Interview PRO

A gama PRO da RØDE oferece também o Interview PRO, um microfone de mão sem fios que garante a qualidade profissional. Tem uma cápsula condensadora omnidirecional, oferece uma reprodução vocal rica e detalhada, ideal para entrevistas, apresentações e reportagens em campo.

Este microfone integra-se perfeitamente com todos os recetores RØDE da Série IV, incluindo o Wireless PRO, Wireless ME e Wireless GO II, bem como com as consolas RØDECaster Pro II e Duo. Utiliza transmissão digital de 2,4 GHz com encriptação de 128 bits, proporcionando um alcance de até 200 metros em linha de visão e garantindo áudio estável e seguro.

Uma das funcionalidades destacadas é a gravação interna em 32-bit float, permitindo mais de 40 horas de gravação com ampla margem dinâmica, útil para recuperar gravações com níveis de áudio inadequados. Além disso, a tecnologia GainAssist ajusta automaticamente os níveis de ganho em tempo real, assegurando um áudio equilibrado sem distorções.

Vem com uma bateria recarregável que oferece até 30 horas de autonomia e ainda inclui um filtro anti-pop de alta qualidade, clip de microfone e estojo de transporte, proporcionando uma experiência completa e pronta para uso em diversas situações.

RØDE Interview PRO

Wireless GO (Gen 3)

O RØDE Wireless GO (Gen 3) é a mais recente evolução do sistema de microfones sem fios compacto da marca, concebido para criadores de conteúdo, jornalistas e videógrafos que procuram uma solução portátil, versátil e de alta qualidade. Mantendo o design leve e intuitivo das gerações anteriores, esta versão introduz melhorias significativas que elevam a experiência de gravação de áudio para um novo patamar.

Partilha com o modelo Pro a gravação interna em 32 bits float, que permite capturar áudio com uma ampla gama dinâmica, evitando distorções e facilitando a recuperação de ficheiros com níveis inadequados durante a pós-produção. Cada transmissor oferece mais de 40 horas de armazenamento interno, assegurando que nenhum momento importante se perde, mesmo em situações imprevistas.

O sistema utiliza a tecnologia de transmissão digital Série IV de 2,4 GHz com encriptação de 128 bits, proporcionando uma ligação estável e de alta qualidade com um alcance de até 260 metros em linha de visão. Além disso, incorpora a tecnologia GainAssist, que ajusta automaticamente os níveis de ganho para manter o áudio equilibrado em qualquer situação. As saídas analógica (TRRS de 3,5 mm) e digital (USB-C) garantem compatibilidade com uma ampla gama de dispositivos, incluindo câmaras, smartphones e computadores.

O design compacto e funcional do Wireless GO (Gen 3) facilita a sua utilização em diversas situações, seja preso à roupa, montado numa câmara ou utilizado como gravador de campo. Com uma interface intuitiva e um conjunto completo de acessórios, incluindo cabos e adaptadores, este sistema oferece uma solução completa e eficiente para profissionais que exigem mobilidade e qualidade sonora excecional.

RØDE Wireless GO (Gen 3)

Wireless ME

Para quem procura uma solução mais acessível, sem comprometer a qualidade do trabalho, a RØDE tem também no seu portefólio o Wireless ME. É composto por um transmissor com microfone incorporado e um recetor que também inclui um microfone embutido, permite captar som tanto do interlocutor como do operador da câmara, facilitando entrevistas e gravações a solo.

A configuração é simples e rápida: basta ligar os dispositivos e estão prontos a usar. A compatibilidade é ampla, funcionando com câmaras, smartphones e computadores, graças aos cabos incluídos (USB-C, Lightning e 3,5 mm). O sistema opera na banda de 2,4 GHz, oferecendo uma transmissão estável até 100 metros em linha de visão. A bateria tem uma autonomia de até 7 horas, suficiente para a maioria das sessões de gravação.

Tal como as outras soluções, também tem disponível a Intelligent GainAssist, que ajusta automaticamente os níveis de áudio para evitar distorções e ruídos indesejados. Além disso, com a recente atualização de firmware, é possível conectar diretamente a dispositivos iOS via Bluetooth, eliminando a necessidade de adaptadores adicionais.

Em resumo, o RØDE Wireless ME oferece uma combinação equilibrada de qualidade, portabilidade e facilidade de uso, tornando-se uma escolha acertada para quem deseja melhorar a qualidade do áudio nas suas produções sem complicações.

RØDE Wireless ME

Wireless MICRO

Enquanto o Wireless ME é uma opção sólida para utilizadores de câmaras e computadores, o Wireless Micro oferece uma solução mais integrada e portátil para criadores que utilizam principalmente smartphones. Este modelo destaca-se pelo design ainda mais compacto e pela integração direta com smartphones via USB-C ou Lightning, eliminando a necessidade de cabos ou adaptadores.

Ambos os sistemas oferecem microfones embutidos e a tecnologia GainAssist. No entanto, o Wireless Micro introduz um design acústico patenteado que reduz eficazmente o ruído do vento, ideal para gravações em movimento. Além disso, inclui um estojo de carregamento portátil que proporciona até 21 horas de autonomia, superando as 7 horas do Wireless ME.

Uma funcionalidade adicional do Wireless Micro é a compatibilidade com a aplicação RØDE Capture para iOS, permitindo controlo direto do áudio e gravação em modos de ecrã dividido ou imagem sobre imagem. Disponível em preto e branco, adapta-se discretamente a diferentes estilos de gravação.

RØDE Wireless MICRO

Wireless Micro Camera Receiver

A RØDE expandiu recentemente o ecossistema do Wireless Micro com o lançamento do Wireless Micro Camera Receiver, um recetor compacto concebido especificamente para quem alterna entre gravação em smartphone e em câmara. Esta novidade oferece aos utilizadores uma transição fluida e instantânea entre dispositivos, garantindo áudio sem fios de alta qualidade em qualquer contexto, desde produções profissionais até vlogs casuais.

Com um design ultracompacto e leve, este recetor é compatível com todos os modelos de câmara e permite emparelhar até dois transmissores Wireless Micro em simultâneo. Inclui controlo de ganho dedicado para ajuste preciso do sinal de entrada e tecnologia de deteção inteligente de alimentação pela entrada jack, que contribui para uma maior autonomia da bateria, ideal para sessões de gravação prolongadas.

O Wireless Micro Camera Receiver oferece ainda um alcance de transmissão de topo dentro da sua classe, garantindo desempenho fiável mesmo em ambientes dinâmicos. O seu formato discreto e design elegante tornam-no numa extensão natural para qualquer configuração de gravação.

Este recetor é disponibilizado como oferta exclusiva para atuais utilizadores do Wireless Micro que registem o seu produto no site oficial, sendo apenas necessário pagar os portes de envio. Novos clientes, ao adquirirem o Wireless Micro na loja oficial da RØDE na Europa, Austrália ou Reino Unido, podem adicionar o recetor à encomenda sem qualquer custo adicional.

Concebido e fabricado nas modernas instalações da RØDE em Sydney, o Wireless Micro Camera Receiver reflete o compromisso da marca com a inovação, a qualidade e a acessibilidade, valores que continuam a definir o seu papel como referência no universo da captação de áudio para criadores de conteúdo.

RØDE Wireless Micro Camera Receiver

Os acessórios RØDE que fazem a diferença

Interview GO

O RØDE Interview GO é um acessório prático que transforma os transmissores Wireless PRO, Wireless ME ou Wireless GO em microfones de mão compactos, ideais para reportagens ou entrevistas em campo. Este adaptador possui um clipe robusto para fixar de forma estável o transmissor sem fio e inclui um filtro de vento de alta densidade para reduzir ruídos de vento e sibilância, além de proteger a cápsula durante gravações externas.

Com um design ergonómico e leve, o Interview GO oferece uma solução eficiente para quem já utiliza sistemas sem fios da RØDE e deseja adaptá-los a contextos de entrevista ou apresentação. A sua estrutura robusta e o filtro de vento de alta densidade garantem uma captação de áudio clara, mesmo em ambientes exteriores com vento ou ruído ambiente.

RØDE Interview GO

Tripod 2

O RØDE Tripod 2 é um tripé de alta qualidade, concebido para uso em mesa ou portátil. Tem uma rosca de 1/4" e um adaptador de 3/8", compatível com câmaras, microfones e outros acessórios. A sua cabeça esférica permite um posicionamento flexível, e as pernas ajustáveis oferecem estabilidade em diversas superfícies. Além disso, cada perna possui inserções de rosca de 1/4" para montagem de acessórios adicionais.

O Tripod 2 pode ser utilizado como punho para gravações móveis, graças ao seu design ergonómico. Suporta equipamentos de até 2 kg e pesa apenas 180 g, sendo ideal para criadores de conteúdo em movimento. É construído em polímero moldado por injeção que garante durabilidade, e as almofadas de borracha nas pernas proporcionam aderência extra.

RØDE Tripod 2

Magnetic Mount

O RØDE Magnetic Mount é um sistema de montagem magnético versátil, projetado para criadores de conteúdo que utilizam smartphones compatíveis com MagSafe. Com um íman ultra-forte, garante uma fixação segura mesmo durante movimentos intensos, permitindo a ligação de microfones, luzes e outros acessórios diretamente ao dispositivo móvel. O kit inclui três braços removíveis: dois braços cold shoe (um curto e um longo) para montagem em modos retrato ou paisagem, e um braço longo com rosca de 1/4 de polegada para fixação em tripés, pegas ou braços de mesa, oferecendo flexibilidade para diversas configurações de filmagem.

Construído em alumínio de alta qualidade, o Magnetic Mount combina leveza com robustez, sendo ideal tanto para gravações em estúdio como para produções em movimento. O seu design modular permite uma montagem e desmontagem rápidas, facilitando o transporte e a adaptação a diferentes cenários de gravação. Além disso, os braços cold shoe podem ser posicionados em diferentes slots do disco magnético, permitindo a personalização do setup conforme a necessidade.

RØDE Magnetic Mount

Phone Cage

Também para utilizadores com dispositivos compatíveis com MagSafe, a RØDE oferece o RØDE Phone Cage, uma estrutura magnética de alta qualidade concebida para transformar os smartphones em rigs de filmagem profissionais. Com 33 roscas de montagem e cinco suportes cold shoe, permite a fixação de microfones, luzes, pegas, braços articulados, tripés e outros acessórios em diversas configurações. O seu disco magnético central proporciona uma fixação segura e rápida, facilitando a transição entre os modos retrato e paisagem, ideal para conteúdos em plataformas como TikTok, YouTube Shorts e Instagram Reels. Construído em alumínio de alta qualidade, combina robustez com leveza, sendo adequado tanto para gravações em estúdio como para filmagens em movimento.

Além da sua estrutura resistente, o Phone Cage inclui quatro ranhuras integradas para gestão de cabos, mantendo o setup organizado e livre de emaranhados. O design ergonómico permite uma utilização confortável em filmagens manuais, enquanto a compatibilidade com o padrão de pino de bloqueio ARRI assegura estabilidade adicional ao montar acessórios. Com um peso de aproximadamente 285 gramas, é fácil de transportar e ideal para criadores de conteúdo que procuram elevar a qualidade das suas produções móveis.

RØDE Phone Cage