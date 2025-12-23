$40,4 mil milhões: multimilionário Larry Ellison ajuda Paramount na compra da Warner Bros.

Numa história que está a ser escrita em vários atos, o multimilionário Larry Ellison concordou em fornecer uma garantia pessoal irrevogável de 40,4 mil milhões de dólares (em inglês, $40.4 billion) para fazer frente à oferta da Netflix pela Warner Bros. Discovery.

No início deste mês, a Warner Bros. Discovery concordou em vender o seu estúdio e os seus ativos de streaming à Netflix, numa transação avaliada em cerca de 83 mil milhões de dólares em termos empresariais.

A Paramount, por sua vez, quer comprar a totalidade da Warner Bros. Discovery, incluindo o seu portfólio de redes de televisão, e afirma que a sua oferta tem um valor empresarial de 108,4 mil milhões de dólares.

Em mais um ato desta história, a empresa decidiu, esta segunda-feira, não aumentar a sua oferta, reiterando que acredita que o negócio que propõe é superior ao da Netflix.

No entanto, aumentou a sua proposta de taxa de rescisão reversa para corresponder à oferta da Netflix.

A Warner Bros. Discovery confirmou ter recebido a proposta revista na segunda-feira e disse, num comunicado, que iria "analisar cuidadosamente e considerar a oferta da Paramount Skydance de acordo com os termos do acordo da Warner Bros. Discovery com a Netflix".

Família Ellison chegou-se à frente pela Paramount

O que fizemos nesta proposta revista foi eliminar a confusão em torno da oferta.

Explicou Gerry Cardinale, fundador e sócio-gerente da RedBird Capital Partners - um investidor da Paramount Skydance, que se comprometeu a financiar a proposta de aquisição da Warner Bros. Discovery pela Paramount -, no programa "Squawk Box" da CNBC, ontem.

Na segunda-feira, Gerry Cardinale disse, também, que, como parte da proposta revista, Larry Ellison apoiaria a oferta através de um fundo irrevogável, garantido por 1,2 mil milhões de ações da Oracle.

🔎 Contexto sobre a família Ellison Produtor de cinema, e fundador e diretor-executivo da Skydance Media, que detém a Paramount Pictures e a Paramount+, David Ellison é filho do multimilionário e fundador da Oracle, Larry Ellison, presidente do conselho de administração e diretor de tecnologia da Oracle. Com um património líquido próximo dos 345 mil milhões de dólares, o pioneiro das bases de dados Larry Ellison iniciou a sua trajetória de sucesso ao fundar a Oracle, na década de 1970. No início de outubro deste ano, aliás, foi brevemente a pessoa mais rica do mundo, ultrapassando Elon Musk, antes de regressar ao segundo lugar.

Segundo a Paramount, num comunicado, "Larry Ellison concordou em fornecer uma garantia pessoal irrevogável de 40,4 mil milhões de dólares do financiamento de capital para a oferta e quaisquer pedidos de indemnização contra a Paramount".

Além disso, a empresa informou que Ellison, pai do diretor-executivo da Paramount, David Ellison, concordou, também, em não revogar o fundo fiduciário da família nem transferir adversamente os seus ativos durante uma transação pendente.

A garantia não substitui os fundos comprometidos pela RedBird Capital e pelos fundos soberanos, mas constitui uma nova camada de segurança para os compromissos, segundo a CNBC.

A Paramount Skydance está a oferecer 30 dólares por ação, tudo em dinheiro, pela Warner Bros. Discovery, numa tentativa que visa rivalizar com um acordo assinado com a Netflix.

"Acordo com a Netflix acaba com a concorrência"

Na semana passada, o presidente da Warner Bros. Discovery, Samuel Di Piazza, disse a David Faber, da CNBC, que o conselho tinha preocupações sobre o suposto apoio de Larry Ellison na oferta.

Durante a entrevista, à CNBC, na segunda-feira, Cardinale apelou diretamente aos acionistas da Warner Bros. Discovery.

No final das contas... os acionistas são os donos desta empresa. O conselho não é o dono. [O diretor-executivo] David Zaslav não é o dono desta empresa. Isto deveria ser muito mais simples do que é. É muito simples.

Na sua perspetiva, "o acordo com a Netflix acaba com a concorrência".

Uma combinação das plataformas de streaming Netflix e HBO Max criaria 420 milhões de assinantes sob o mesmo teto, pelo que "não é de admirar que os constituintes do ecossistema - artistas, criadores e cinemas - estejam a enlouquecer com isto, porque veem o poder de fixação de preços que eles criarão".