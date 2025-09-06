Eleições autárquicas 2025: saiba as datas para votar antecipadamente

As eleições autárquicas estão marcadas para o próximo domingo, 12 de outubro de 2025, mas há eleitores que, por motivos profissionais, de saúde, estudo ou condição de reclusão, podem exercer o seu direito de voto de forma antecipada.

O calendário já foi divulgado pela Comissão Nacional de Eleições (CNE) e pelo Ministério da Administração Interna.

Quem pode votar antes do dia 12 de outubro?

O voto antecipado está previsto para situações em que os eleitores não podem comparecer à sua mesa de voto no dia oficial da eleição. Entre eles encontram-se:

Profissionais deslocados por razões de trabalho;

Estudantes que se encontrem a estudar fora do concelho onde estão recenseados;

Doentes internados em unidades hospitalares;

Reclusos que não estejam privados dos seus direitos políticos.

Prazos e procedimentos

O processo varia consoante a situação do eleitor:

Motivos profissionais Quem trabalha fora da área do seu recenseamento pode votar entre 2 e 7 de outubro de 2025 , deslocando-se à câmara municipal da sua inscrição eleitoral. É necessário apresentar um comprovativo emitido pela entidade patronal.

Estudantes, doentes internados e reclusos Estes eleitores devem requerer o voto antecipado até 22 de setembro de 2025 , junto do presidente da câmara do município onde estão recenseados.



Os requerimentos podem ser obtidos aqui.

Posteriormente, o voto será recolhido entre 29 de setembro e 2 de outubro, no local onde se encontram (escolas, hospitais ou estabelecimentos prisionais).

O voto antecipado é um mecanismo que procura assegurar que todos os cidadãos, independentemente da sua condição pessoal ou profissional, possam participar no processo democrático local. Em 2025, a Comissão Nacional de Eleições reforça ainda o apelo à participação, lembrando que a escolha dos órgãos autárquicos é determinante para a vida das comunidades.