Netflix vai comprar Warner Bros. por 83 mil milhões de dólares

Num movimento que poderá combinar duas das três maiores plataformas de streaming com um dos maiores estúdios tradicionais de cinema e televisão, a Netflix anunciou o acordo para comprar a Warner Bros. e a HBO.

Esta sexta-feira, a Netflix anunciou o acordo importante com a Warner Bros. Discovery, concordando em comprar o lendário estúdio de televisão e cinema, bem como os seu ativos, nomeadamente o serviço de streaming HBO Max. Esta aquisição custará 72 mil milhões de dólares (em inglês, $72 billion), mais dívidas.

O anúncio abalou Hollywood e confundiu as expectativas sobre os próximos passos da Warner Bros. Discovery, que é, também, a empresa que controla o meio de comunicação social CNN.

A Warner Bros. Discovery disse que está a avançar com os seus planos de se dividir em duas metades cotadas em bolsa, no verão de 2026. Assim que a divisão entrar em vigor, a Netflix pretende adquirir a metade da Warner, com a outra metade, a Discovery Global, a abrigar a CNN e outros canais por cabo.

Acordo da Netflix poderá gerar uma batalha política e jurídica

Apesar do anúncio de acordo pela Netflix, há outros nomes interessados na Warner Bros. Discovery. Durante várias semanas, a Paramount foi considerada a favorita no leilão pela empresa, conforme recordado pela CNN.

Os executivos da Paramount, que querem comprar toda a empresa, incluindo os seus ativos de televisão por cabo, demonstravam confiança na sua proposta de fusão, bem como na relação mutuamente benéfica com o Presidente Donald Trump.

Contudo, a Netflix surpreendeu com a proposta mais tentadora. A gigante do streaming apresentou duas propostas no início desta semana que a colocaram à frente das ofertas da Paramount, de acordo com fontes familiarizadas com o assunto.

Além disso, concordou com a mesma taxa de rescisão que a Paramount propôs, o que significa que o potencial comprador pagará milhares de milhões de dólares de dólares à Warner Bros. Discovery caso o negócio não seja concluído.

Agora, o Governo de Trump analisará qualquer transação entre a Netflix e a Warner Bros. Discovery, com alguns analistas a esperarem que haja uma batalha política e jurídica.

Saber da ambição da Netflix de comprar sua verdadeira ameaça competitiva - o negócio de streaming da WBD - deve alarmar as autoridades antitrust em todo o mundo. Esta potencial transação, se se concretizar, levantaria sérias questões de concorrência - talvez mais do que qualquer transação que eu tenha visto em cerca de uma década.

Escreveu o senador Mike Lee, no X.

Contudo, para Greg Peters, codiretor-executivo da Netflix, a Warner Bros. "ajudou a definir o entretenimento por mais de um século", pelo que "com o nosso alcance global e modelo de negócios comprovado, podemos apresentar a um público mais amplo os mundos que eles criam".

Desta forma, dando aos seus membros mais opções, atraindo mais fãs para o serviço de streaming, "fortalecendo toda a indústria do entretenimento e criando mais valor para os acionistas".