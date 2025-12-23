CMVM alerta para esquemas fraudulentos via WhatsApp

A Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) alertou para a crescente disseminação de recomendações de investimento em grupos de WhatsApp.

Segundo a entidades, as recomendações promovem o investimento em instrumentos financeiros, por parte de entidades não autorizadas, e constituem um meio para concretizar práticas de manipulação de mercado, nomeadamente na tipologia “pump and dump".

Sinais comuns desta atuação incluem

Mensagens não solicitadas ou comunicações em redes sociais com sugestões de investimento que incentivam à entrada em grupos em aplicações de mensagens, designadamente no WhatsApp;

Perfis falsos que utilizam indevidamente o nome e imagem de personalidades públicas e/ou entidades supervisionadas (cf. comunicado da CMVM sobre usurpação de identidade);

Mensagens com aparência técnica mais sofisticada, incluindo gráficos e análises;

Garantias de rentabilidades muito elevadas em curtos períodos e sem qualquer referência aos riscos incorridos;

Solicitações de envio de capturas de ecrã das transações executadas;

Promessas (nunca cumpridas) de reembolso em caso de perdas;

Pressões para investir imediatamente, com referência a supostos desenvolvimentos de mercado iminentes.

A CMVM recomenda especial prudência e aconselha a:

Duvidar de recomendações de investimento recebidas através de grupos criados e promovidos em redes sociais e de aplicações de mensagens (como, por exemplo, no WhatsApp);

Ter presente que (i) se lhe oferecem algo demasiado bom para ser verdade, provavelmente não é verdade; (ii) a utilização de informação privilegiada constitui um crime de mercado e (iii) rentabilidades passadas não são garantia de ganhos futuros;

Confirmar a veracidade das informações recebidas e a respetiva fonte;

Verificar sempre se a entidade ou pessoa que envia as recomendações de investimento está autorizada a prestar serviços de investimento em Portugal, consultando as listas destes intermediários financeiros e dos analistas financeiros, ambas disponíveis no site da CMVM. A comercialização de instrumentos financeiros só pode ser efetuada por intermediários financeiros devidamente autorizados a prestar serviços de investimento em Portugal ou através de agentes vinculados que os representem (e comunicados à CMVM – lista disponível aqui).

Caso suspeite ter sido contactado no âmbito de práticas similares às descritas acima, contacte a CMVM de imediato