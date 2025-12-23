PplWare Mobile

CMVM alerta para esquemas fraudulentos via WhatsApp

· Internet 1 Comentário

Acompanhe o Pplware no Google Notícias

Propor Revisão Proponha uma correção, faça uma sugestão

Autor: Pedro Pinto

Tags:

  1. Max says:
    23 de Dezembro de 2025 às 12:01

    É impressionante o número de pequenas burlas que há agora via telefone/SMS e via WhatsApp (telefone/mensagens, com número de telefone, mas que pode não ser verdadeiro).
    As mensagens deteto com facilidade. Mas nas chamadas só se pode seguir dois caminhos – ou se atende só as de números de telefone que constem dos contactos, ou se atendem todas. Como não ter atendido algumas deu desastre, passei a atender todas,
    Pensava que já detetava as burlas mal do outro lado abriam a boca, mas há sempre uma nova.
    Caí numa, de que nunca tinha ouvido falar, a chamada do “nosso” operador telefónico que faz uma (má) proposta de renovação.
    Já estou tão saturado que tenho ponderado mudar de nº do telemóvel, mas que já se tornou muito mais importante que o nº de CC. Um conhecido meu, que tinha mudado para uma operadora de eletricidade espanhola (não me recordo qual, tem uma espécie de atendimento ao público na Loja do Cidadão nas Laranjeiras, não tem mais nada), deu como contacto o nº de telemóvel e a dada altura – também por causa das chamadas e mensagens indesejadas, numa mudança de operadora de comunicações, não pediu a portabilidade e ficou com outro número. Por não ter pago uma fatura, embora tenha pago várias seguintes, a empresa espanhola mandou a EDP cortar a eletricidade – e ficou sem eletricidade durante uma semana. Suponho que a dita empresa lhe tenha enviado avisos para esse número de telemóvel, que já não tinha. Nem imagino os desastres que aconteciam se mudasse de número de telefone, que serve para tudo o que contactos e confirmações.

    Responder

Deixe um comentário

O seu endereço de email não será publicado.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title="" rel=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*

Aviso: Todo e qualquer texto publicado na internet através deste sistema não reflete, necessariamente, a opinião deste site ou do(s) seu(s) autor(es). Os comentários publicados através deste sistema são de exclusiva e integral responsabilidade e autoria dos leitores que dele fizerem uso. A administração deste site reserva-se, desde já, no direito de excluir comentários e textos que julgar ofensivos, difamatórios, caluniosos, preconceituosos ou de alguma forma prejudiciais a terceiros. Textos de caráter promocional ou inseridos no sistema sem a devida identificação do seu autor (nome completo e endereço válido de email) também poderão ser excluídos.

PUB

Newsletter Pplware

Newsletter Pplware

Questão Semanal

Portugal devia exigir qualificações aos influencers que abordam temas como a saúde?

Ver Resultados

Loading ... Loading ...

Arquivo de Questões

PUB

Velocímetro Pplware

Velocímetro do Pplware

Teste a velocidade da sua Internet

RSS Últimas do Fórum

Categorias

Arquivo

Canal de Youtube