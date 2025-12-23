CMVM alerta para esquemas fraudulentos via WhatsApp
A Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) alertou para a crescente disseminação de recomendações de investimento em grupos de WhatsApp.
Segundo a entidades, as recomendações promovem o investimento em instrumentos financeiros, por parte de entidades não autorizadas, e constituem um meio para concretizar práticas de manipulação de mercado, nomeadamente na tipologia “pump and dump".
Sinais comuns desta atuação incluem
- Mensagens não solicitadas ou comunicações em redes sociais com sugestões de investimento que incentivam à entrada em grupos em aplicações de mensagens, designadamente no WhatsApp;
- Perfis falsos que utilizam indevidamente o nome e imagem de personalidades públicas e/ou entidades supervisionadas (cf. comunicado da CMVM sobre usurpação de identidade);
- Mensagens com aparência técnica mais sofisticada, incluindo gráficos e análises;
- Garantias de rentabilidades muito elevadas em curtos períodos e sem qualquer referência aos riscos incorridos;
- Solicitações de envio de capturas de ecrã das transações executadas;
- Promessas (nunca cumpridas) de reembolso em caso de perdas;
- Pressões para investir imediatamente, com referência a supostos desenvolvimentos de mercado iminentes.
A CMVM recomenda especial prudência e aconselha a:
- Duvidar de recomendações de investimento recebidas através de grupos criados e promovidos em redes sociais e de aplicações de mensagens (como, por exemplo, no WhatsApp);
- Ter presente que (i) se lhe oferecem algo demasiado bom para ser verdade, provavelmente não é verdade; (ii) a utilização de informação privilegiada constitui um crime de mercado e (iii) rentabilidades passadas não são garantia de ganhos futuros;
- Confirmar a veracidade das informações recebidas e a respetiva fonte;
- Verificar sempre se a entidade ou pessoa que envia as recomendações de investimento está autorizada a prestar serviços de investimento em Portugal, consultando as listas destes intermediários financeiros e dos analistas financeiros, ambas disponíveis no site da CMVM. A comercialização de instrumentos financeiros só pode ser efetuada por intermediários financeiros devidamente autorizados a prestar serviços de investimento em Portugal ou através de agentes vinculados que os representem (e comunicados à CMVM – lista disponível aqui).
Caso suspeite ter sido contactado no âmbito de práticas similares às descritas acima, contacte a CMVM de imediato
É impressionante o número de pequenas burlas que há agora via telefone/SMS e via WhatsApp (telefone/mensagens, com número de telefone, mas que pode não ser verdadeiro).
As mensagens deteto com facilidade. Mas nas chamadas só se pode seguir dois caminhos – ou se atende só as de números de telefone que constem dos contactos, ou se atendem todas. Como não ter atendido algumas deu desastre, passei a atender todas,
Pensava que já detetava as burlas mal do outro lado abriam a boca, mas há sempre uma nova.
Caí numa, de que nunca tinha ouvido falar, a chamada do “nosso” operador telefónico que faz uma (má) proposta de renovação.
Já estou tão saturado que tenho ponderado mudar de nº do telemóvel, mas que já se tornou muito mais importante que o nº de CC. Um conhecido meu, que tinha mudado para uma operadora de eletricidade espanhola (não me recordo qual, tem uma espécie de atendimento ao público na Loja do Cidadão nas Laranjeiras, não tem mais nada), deu como contacto o nº de telemóvel e a dada altura – também por causa das chamadas e mensagens indesejadas, numa mudança de operadora de comunicações, não pediu a portabilidade e ficou com outro número. Por não ter pago uma fatura, embora tenha pago várias seguintes, a empresa espanhola mandou a EDP cortar a eletricidade – e ficou sem eletricidade durante uma semana. Suponho que a dita empresa lhe tenha enviado avisos para esse número de telemóvel, que já não tinha. Nem imagino os desastres que aconteciam se mudasse de número de telefone, que serve para tudo o que contactos e confirmações.