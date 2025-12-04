PJ lança alerta nacional de burla devido a esquema

A PJ (Polícia Judiciária) emitiu recentemente nota de alerta para contactos telefónicos de origem criminosa. A PJ revelou que tem recebido várias denúncias de cidadãos a reportar a situação.

Muitos utilizadores assumem que, ao receber uma chamada com número nacional, o risco é reduzido ou trata-se apenas de publicidade indesejada. No entanto, a PJ sublinha que esta suposição pode ser perigosa: os criminosos recorrem a técnicas sofisticadas que visam manipular e intimidar as vítimas.

Alerta da PJ: como funciona o esquema?

Segundo a PJ, o método utilizado apresenta várias características recorrentes:

O interlocutor identifica-se falsamente como agente da Polícia Judiciária;

Afirma que dados pessoais do cartão de cidadão do alvo foram roubados e usados em crimes de branqueamento de capitais;

Usa um falso “mandado de detenção” para provocar medo e urgência;

Tenta levar a vítima a seguir instruções durante a chamada, incluindo premir uma tecla específica, que serve de armadilha.

O objetivo final é obter controlo sobre o dispositivo ou extrair informações sensíveis.

A PJ recomenda uma ação clara e imediata:

Desligar a chamada de imediato Bloquear o número

Qualquer contacto suspeito deve ainda ser reportado à Polícia Judiciária ou à Linha Internet Segura (800 21 90 90).