Manutenção Programada BYD: conheça este benefício que agora é transversal a toda a gama

A BYD reforçou recentemente o seu compromisso com a mobilidade eletrificada ao incluir manutenção programada em toda a sua gama de veículos vendidos em Portugal. Esta iniciativa, válida tanto para os modelos 100% elétricos como para os Super Híbridos Plug-in, simplifica a vida do utilizador, aumenta a confiança na marca e reduz os custos de propriedade durante os primeiros anos.

A importância da manutenção na era da eletrificação

À medida que os veículos elétricos (EV) e híbridos plug-in (PHEV) se tornam mais sofisticados, a manutenção ganha um novo significado. Hoje, cuidar de um veículo de nova energia implica assegurar a integridade da bateria, dos sistemas de gestão eletrónica e dos softwares que comandam motor, eficiência e segurança.

Se por um lado estes veículos têm menos peças móveis e, portanto, menos manutenção mecânica tradicional, por outro exigem cuidados e diagnósticos mais específicos.

Para muitos compradores, sobretudo aqueles que fazem a transição pela primeira vez para um veículo elétrico ou híbrido, existe uma ansiedade natural: quanto custa manter um carro destes? A assistência técnica é realmente especializada? E se surgir um problema com a bateria?

Ao incluir a manutenção programada em toda a gama, a BYD elimina estas incertezas e coloca um "selo de tranquilidade" no processo de compra - uma vantagem imediata para qualquer proprietário.

O que significa ter Manutenção Programada incluída na BYD

Segundo a comunicação oficial da marca em Portugal, a manutenção programada passa agora a estar incluída em:

Todos os modelos 100% elétricos (EV) - com cobertura até 4 anos ou 60.000 km (o que ocorrer primeiro).

Todos os Super Híbridos Plug-in (PHEV/tecnologia DM-i) - com cobertura até 2 anos ou 30.000 km.

Este benefício abrange os serviços previstos no plano de manutenção definido pela BYD, garantindo que cada revisão é realizada de acordo com os padrões de qualidade e segurança da marca. A Manutenção Programada cobre:

1️⃣ 100% elétricos

1.ª manutenção Substituição do líquido de arrefecimento da bateria de alta tensão (apenas no TANG 2021 e ETP3); Substituição do óleo da transmissão; Substituição do filtro do habitáculo; Substituição do fluido dos travões.

2.ª manutenção Substituição do óleo da transmissão; Substituição do filtro do habitáculo; Substituição do fluido dos travões.



2️⃣ Super Híbridos Plug-in

1.ª manutenção Substituição do filtro do ar do motor de combustão; Substituição do óleo e filtro do óleo do motor de combustão.

2.ª manutenção Substituição do filtro do habitáculo; Substituição do fluído de travões; Substituição do filtro do ar do motor de combustão; Substituição do óleo e filtro do óleo do motor de combustão; Substituição do filtro de combustível; Substituição do filtro do canister.



Os serviços são realizados exclusivamente em oficinas autorizadas BYD, garantindo não apenas a conformidade com os padrões técnicos da marca, mas também a manutenção da garantia e da integridade dos sistemas elétricos.

Porquê esta iniciativa? A visão por detrás da estratégia da BYD

A BYD não está apenas a adicionar um benefício ao cliente - está a reforçar uma estratégia global que acompanha a rápida expansão da marca na Europa e, em particular, em Portugal. Há vários motivos sólidos por detrás desta decisão.

1️⃣ Facilitar a transição para a mobilidade elétrica

A principal barreira psicológica para quem muda de um veículo convencional para um EV ou PHEV é, muitas vezes, o desconhecimento. A manutenção incluída reduz drasticamente a complexidade percebida e transmite a mensagem: "Não tens de te preocupar - nós tratamos disso".

2️⃣ Reforçar a confiança na tecnologia

A BYD possui algumas das tecnologias mais avançadas do setor - como a Blade Battery, a e-Platform 3.0 e a tecnologia DM-i. Ao assumir a responsabilidade pela manutenção durante os primeiros anos, a marca demonstra confiança absoluta na sua durabilidade.

3️⃣ Reduzir o custo total de propriedade

No universo da mobilidade elétrica, o Total Cost of Ownership (TCO) tornou-se um fator decisivo. A manutenção incluída reduz custos e dá ao consumidor previsibilidade financeira, algo especialmente valorizado num contexto de inflação e aumento do preço dos serviços.

4️⃣ Valorizar o veículo no mercado de usados

Um automóvel que cumpriu sempre o plano de manutenção autorizado pela marca é naturalmente mais valorizado no mercado de usados. Esta iniciativa tende, por isso, a aumentar o valor residual de toda a gama BYD.

O que a Manutenção Programada não inclui - transparência acima de tudo

Apesar dos enormes benefícios, é importante esclarecer os limites da oferta. Segundo as condições oficiais divulgadas pela BYD:

A oferta não cobre danos acidentais, negligência, reparações não previstas no plano oficial, atualizações personalizadas ou intervenções causadas por modificações externas.

O cliente deve cumprir o plano de manutenção dentro dos prazos ou quilometragem definidos pela marca.

As revisões têm de ser feitas na rede oficial BYD - uma prática comum nas marcas que oferecem manutenção incluída.

Impacto real no mercado automóvel

O mercado automóvel europeu está a viver uma fase de transformação acelerada - não apenas tecnológica, mas também de expectativas do consumidor. Incentivos, garantias alargadas e manutenção incluída tornaram-se diferenciais importantes na decisão de compra. No caso da BYD, esta iniciativa reforça três pilares fundamentais:

Posicionamento de marca premium acessível: a BYD oferece veículos altamente tecnológicos, com altos níveis de qualidade e segurança, posicionando-se entre o segmento generalista e o segmento premium. A manutenção incluída reforça essa imagem.

Compromisso com o pós-venda: com uma rede de concessionários e oficinas a crescer em Portugal, a inclusão da manutenção programada ajuda a consolidar a confiança nessa rede e demonstra o compromisso da marca com o acompanhamento contínuo do cliente.

Competitividade frente aos principais concorrentes: num mercado onde muitos fabricantes cobram planificações de manutenção de centenas de euros por ano, oferecer esse serviço integrado representa uma vantagem clara - particularmente para quem quer controlar custos.

A inclusão da Manutenção Programada em toda a gama BYD - tanto nos elétricos como nos Super Híbridos Plug-in - é um movimento inteligente e altamente benéfico para o consumidor português.

