É mais barato consertar um carro elétrico do que um a gasolina, diz estudo

Na perspetiva dos clientes, manter e consertar um carro elétrico parece ser mais caro do que um modelo com motor de combustão interna, movido a combustíveis fósseis. No entanto, um novo estudo contraria esta perceção, concluindo que o conserto de um modelo elétrico fica mais barato do que o de um modelo a gasolina.

Um estudo conduzido pela CDK Global, que inquiriu os consumidores entre dezembro de 2024 e janeiro de 2025, concluiu que os proprietários de veículos elétricos acreditavam erroneamente que seria mais caro manter um carro movido a bateria do que um movido a combustível.

Com as idas à oficina, no entanto, 53% dos proprietários de veículos elétricos (excluindo os da Tesla) afirmaram que a manutenção do seu carro era mais barata do que a de um veículo a gasolina.

No caso dos proprietários de veículos da fabricante norte-americana, a percentagem desce para 41%.

Consertos mais baratos, mas mais demorados

Apesar de o seu conserto ser, no geral, mais barato, os carros elétricos levam mais tempo para serem reparados.

Segundo os dados da CDK Global, citados pela Automotive News, os proprietários de Tesla disseram que tiveram de esperar 23% mais tempo para terem os seus carros de volta da assistência em comparação com um carro a gasolina.

Para os proprietários de veículos de outras fabricantes, o tempo alarga-se, com relatos de tempos de espera 34% superiores.

Sabemos que os concessionários estão preparados para a manutenção de veículos elétricos, mas as nossas descobertas mais recentes mostram que os proprietários de veículos elétricos estão a esperar mais tempo para ter os seus carros reparados e que são necessárias várias visitas para resolver o problema.

Partilhou David Thomas, diretor de marketing de conteúdo e analista da indústria automóvel da CDK, explicando que "o facto de estes números estarem a piorar não é um bom sinal, uma vez que há mais veículos elétricos que não são da Tesla nas estradas do que nunca".

Conforme citado, em 2023, 40% dos veículos elétricos que precisavam de reparação podiam ser recolhidos pelo cliente no mesmo dia.

Contudo, esse número baixou para apenas 28%, em 2024. Entretanto, o número de veículos elétricos que foram reparados e podiam ser recolhidos no dia seguinte aumentou de 21% para 29%.

Mais do que isso, 85% dos proprietários de veículos elétricos afirmaram que tiveram de ir ao concessionário no primeiro ano de propriedade para algum tipo de reparação ou manutenção, com apenas 13% a afirmarem que tiveram de pagar pela assistência.