Falha da Starlink deixa milhares de utilizadores offline, incluindo as forças militares da Ucrânia

A Starlink sofreu uma falha, no final do dia de ontem, deixando milhares de utilizadores offline. A interrupção afetou as comunicações das forças militares da Ucrânia e abriu o debate sobre o risco de depender de um único sistema.

Com mais de seis milhões de utilizadores em cerca de 140 países e territórios, a Sartlink falhou, no final da tarde de ontem.

Segundo o Downdetector, cerca de 60 mil utilizadores dos Estados Unidos e da Europa testemunharam a interrupção, conforme foram reportando através do website.

Depois de reconhecido pela própria empresa, por via do X, a maior parte do serviço foi retomado cerca de duas horas e meia depois, segundo Michael Nicolls, vice-presidente de engenharia da Starlink, através da mesma rede social.

Segundo o executivo, "a interrupção foi causada por uma falha nos principais serviços de software internos que operam a rede central".

Atualização de software malsucedida, falha ou ataque cibernético?

Por se tratar de um evento raro, especialistas especularam se o serviço havia sido afetado por uma falha, uma atualização de software malsucedida, ou até mesmo um ataque cibernético.

Segundo Doug Madory, especialista da empresa de análise da Internet Kentik, citado pelo The Guardian, uma interrupção tão abrangente é incomum.

Esta é provavelmente a falha mais longa de sempre para a Starlink, pelo menos desde que se tornou um grande fornecedor de serviços.

Por sua vez, na perspetiva de Gregory Falco, diretor de um laboratório espacial e de segurança cibernética da Universidade Cornell, a falha resultou "de uma atualização de software defeituosa, não muito diferente da confusão da CrowdStrike com o Windows no ano passado, ou de um ataque cibernético".

Entretanto, não ficou claro se a falha de ontem afetou outros serviços que, por estarem baseados na rede de satélites da SpaceX, dependem da rede Starlink.

A Starshield, por exemplo, a unidade de negócios de satélites militares da empresa, tem contratos no valor de milhares de milhões de dólares com o Pentágono e agências de inteligência dos Estados Unidos, conforme recordado pelo órgão de comunicação britânico.

Falha da Starlink afetou as comunicações militares da Ucrânia

As forças armadas ucranianas dependem fortemente de milhares de terminais Starlink da SpaceX para comunicações no campo de batalha e para algumas operações com drones.

O serviço da Starlink tem sido importante, ao longo dos três anos e meio de luta contra a invasão russa, pois tem mostrado ser resistente à espionagem e ao bloqueio de sinais.

Com a falha de ontem, os sistemas da Starlink utilizados pelas unidades militares da Ucrânia ficaram fora de serviço durante duas horas e meia, conforme partilhado por um comandante sénior do país.

Depois de informar que o problema havia sido resolvido, já na madrugada desta sexta-feira, o comandante disse que o incidente destacou o risco de depender do sistema e apelou para que os métodos de comunicação e conectividade fossem diversificados.

À Reuters, Oleksandr Dmitriev, fundador da OCHI, um sistema ucraniano que centraliza as transmissões de milhares de tripulações de drones em toda a linha de frente, disse que a falha da Starlink mostrou que confiar em serviços baseados na nuvem para comandar unidades e retransmitir o reconhecimento de drones no campo de batalha representa "um risco enorme".

Conforme alertou, "se a ligação à Internet for perdida, a capacidade de conduzir operações de combate praticamente desaparece".

