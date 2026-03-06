A loucura voltou! Dias Laranja da PcComponentes já arrancaram
Os populares Dias Laranja da PcComponentes estão de volta e prometem novamente fazer as delícias de quem procura tecnologia a preços mais baixos. Durante esta campanha, a conhecida loja online coloca centenas de produtos em promoção, com descontos que podem chegar a valores bastante interessantes em várias categorias.
A iniciativa, que já se tornou habitual ao longo do ano, funciona como uma espécie de mini Black Friday, com ofertas limitadas e novos descontos que vão surgindo ao longo dos dias. É por isso uma excelente oportunidade para quem está a pensar comprar um novo portátil, atualizar o PC ou adquirir acessórios tecnológicos.
Descontos em várias categorias de tecnologia
Durante os Dias Laranja, os descontos abrangem praticamente todo o catálogo da loja, incluindo:
- Portáteis e computadores de secretária
- Componentes para PC
- Smartphones
- Televisores e monitores
- Periféricos gaming
- Armazenamento (SSDs e discos externos)
Em muitos casos, os preços ficam **consideravelmente abaixo do valor habitual**, sobretudo em equipamentos tecnológicos muito procurados.
Vantagens da campanha
- Envio gratuito a partir de ~50€
- Entregas rápidas (24-48h)
- Devoluções gratuitas
- Possibilidade de pagamento em prestações
Estas promoções abrangem centenas de produtos de tecnologia e são muitas vezes usadas para renovar PCs, comprar portáteis ou fazer upgrade ao setup.
Para quem está a pensar comprar um novo portátil, atualizar componentes do PC ou melhorar o setup gaming, esta pode ser uma das melhores alturas para o fazer.
Os Dias Laranja da PcComponentes já estão ativos e incluem centenas de produtos com desconto, pelo que vale a pena espreitar antes que as melhores oportunidades desapareçam