Conheça os gadgets iServices para os Arraiais de Verão

A chegada do verão traz dias mais longos, mais planos com os amigos e os arraias - o verão traz arraiais por todo o país. Conheça as sugestões para os gadgets essenciais iServices para os arraiais de verão.

Para aproveitar cada momento com estilo e segurança, a iServices tem a seleção dos essenciais perfeitos para levar consigo nesta temporada de festas. Do carregamento portátil à proteção do seu smartphone, sem nunca abdicar do seu estilo pessoal - tudo para que nada lhe falte nos dias quentes de verão e nas noites animadas com os amigos.

Equipamentos recondicionados: leve consigo tecnologia amiga do ambiente

Seja Samsung ou iPhone para fotografar todos os momentos ou até um Apple Watch para controlar quantos kms percorre a dançar, um equipamento recondicionado da iServices é o ponto de partida ideal para o seu verão.

Com 36 meses de garantia, testados por técnicos especializados em mais de 40 parâmetros, são uma escolha mais sustentável para estar sempre ligado - inclusivamente nos arraiais mais animados!

Powerbank MagSafe Qi2: energia para o ritmo do verão

A Powerbank MagSafe Qi2 da iServices é a aliada perfeita para garantir energia extra em qualquer lugar. Com 5000 mAh, tecnologia MagSafe para iPhones e porta USB-C para outros equipamentos, este acessório compacto, elegante e funcional está disponível em quatro cores irresistíveis: preto, rosa, ouro, titanium e silver.

Leve-a consigo e não perca o registo de nenhum momento!

Cordão para Telemóvel em Macramé: segurança num estilo veranil

Perfeito para ambientes movimentados como os arraiais, o Cordão de Telemóvel em Macramé da iServices permite transportar o seu equipamento de forma prática e segura. Disponível nas cores Pérola, Canela e Sábio, este acessório é compatível com qualquer capa de telemóvel e adapta-se a qualquer outfit de verão.

Capas de Silicone com MagSafe: proteção na sua cor favorita

As Capas de telemóvel da iServices, em particular as que foram fabricadas em silicone, foram pensadas para proteger o seu telemóvel dos acidentes do dia a dia, com um design antiderrapante e um acabamento suave ao toque. Disponíveis em várias cores e para iPhone, Samsung e Xiaomi - todas com proteção em três camadas: silicone líquido, estrutura em PVC e interior em microfibra.

Coluna Bluetooth iS: para quem quer fazer a festa em casa

Se os planos de verão passam por reunir amigos e família em casa, a Coluna Bluetooth da iServices é o acessório que não pode faltar.

O som é de alta qualidade e o design funcional e resistente, inclusivamente à água (certificação IPX6). Emparelhe facilmente o seu smartphone, tablet ou outro equipamento e reproduza as suas playlists favoritas com um som cristalino.

Neste verão, viva cada momento ao máximo com os acessórios da iServices - temos tudo o que precisa para tornar cada experiência ainda mais memorável. Na loja online ou numa das nossas mais de 60 lojas físicas, descubra soluções tecnológicas que se adaptam ao seu verão.