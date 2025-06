Mouth Taping: médicos dão o seu veredicto sobre esta moda do TikTok

A recente tendência do "mouth taping" nas redes sociais, como o TikTok, promete soluções para problemas como ressonar ou apneia obstrutiva do sono. Contudo, é essencial analisar a validade científica e os potenciais riscos desta prática antes de a adotar. Felizmente, um grupo de médicos tratou do assunto.

A avaliação científica do "mouth taping"

Se é comum debater-se com a "respiração oral" durante o sono, desde o ressonar ocasional à apneia obstrutiva do sono, é natural que procure, juntamente com o seu parceiro privado de sono, formas de solucionar este problema.

Nesta procura por uma noite de sono tranquila, poderá deparar-se rapidamente com a tendência das redes sociais do "mouth taping": isto é, aplicar fita adesiva na boca, utilizando um tipo particular de fita médica porosa, para a manter fechada durante o sono.

Em milhares de vídeos no TikTok, influenciadores alegam que este truque simples pode resolver imensos problemas, desde a definição da linha do maxilar aos níveis de energia, passando pela higiene oral e pela apneia do sono. No entanto, tal como acontece com muitos "truques simples" que se tornam virais online, este necessitará de muito mais fundamentação científica.

De forma elucidativa, uma equipa de médicos e cientistas do London Health Sciences Center e da Faculdade de Medicina da Universidade de Saskatchewan publicou recentemente uma revisão dos 10 artigos de investigação mais relevantes, abrangendo dados de um total de 213 pacientes, para avaliar se o "mouth taping" é sequer seguro.

Cada um desses artigos investigou como a aplicação noturna de fita adesiva na boca ou técnicas semelhantes afetavam pacientes com apneia obstrutiva do sono, obstrução nasal ou respiração oral durante o sono. A maioria dos estudos consistiu em consultas médicas ou estudos formais do sono, nos quais os pacientes são rigorosamente monitorizados enquanto dormem num ambiente controlado.

Resultados da investigação: evidência limitada... e com riscos

Dois artigos demonstraram melhorias em pacientes com apneia do sono ligeira, em parâmetros que incluíam o índice de apneia-hipopneia, medido pela contagem do número de apneias ou hipopneias durante o sono, ou quedas na saturação de oxigénio no sangue. Contudo, de um modo geral, os investigadores concluíram que existe uma ausência de evidência que suporte as alegações dos proponentes da fita adesiva.

Outros estudos demonstraram que o "mouth taping" não oferecia diferenças e até discutiram potenciais riscos, incluindo asfixia na presença de obstrução nasal. Existem potenciais resultados adversos graves para a saúde daqueles com obstrução nasal que procuram a aplicação de fita oral como meio de melhorar a sua respiração oral, apneia obstrutiva do sono ou perturbações respiratórias do sono durante o período de descanso.

Escrevem os autores.

Isto faz sentido: se o leitor respira pela boca devido a um bloqueio físico no nariz, como uma infeção sinusal, um desvio do septo nasal ou pólipos nasais, tapar a boca com fita adesiva não irá ajudar. Soluções divulgadas nas redes sociais como esta podem também atrasar ou desviar os pacientes do tratamento da causa subjacente dos seus problemas.

Qualidade dos estudos existentes parece não ser a melhor

É de salientar que os investigadores consideraram todos os 10 estudos existentes sobre "mouth taping" de qualidade deficiente por várias razões, tais como a falta de acompanhamento dos participantes, grupos não representativos e um ajuste pouco claro de fatores de confusão que poderiam influenciar os resultados.

E recorde-se, estes foram os 10 melhores artigos que os investigadores conseguiram encontrar sobre o tema.

Parece existir um cenário de utilização muito específico, em populações de pacientes onde a apneia obstrutiva do sono é ligeira, em que o "mouth taping" ou a oclusão oral podem melhorar [medidas de severidade da apneia]. No entanto, noutras populações de pacientes com obstrução nasal como causa da respiração oral ou formas mais severas de apneia obstrutiva do sono, existe pouca evidência para suportar qualquer benefício clínico desta prática.

Escreve a equipa.

