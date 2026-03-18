O Galaxy Z TriFold vai desaparecer das lojas. O que aconteceu ao tri-dobrável da Samsung?

Três meses após o seu lançamento, o Galaxy Z TriFold está a ser dado como morto. A verdade, contudo, é diferente: a Samsung tinha este desfecho planeado desde o início.

Após uma notícia sobre o tema no dia 16 de março, a Samsung confirmou que as vendas do seu Galaxy Z TriFold estavam oficialmente a encerrar e que o telefone seria descontinuado.

Embora a Samsung não tenha dado detalhes, a imprensa internacional não tardou a explanar as razões pelas quais o tri-dobrável da marca estava "condenado" desde o início.

Desde logo, o preço. Superior a 2000 euros, é um dos smartphones Android mais caros alguma vez lançado por ujma marca mainstream, sendo um dispositivo de nicho e estando apenas acessível aos entusiastas com muito dinheiro disponível.

Além do preço, o Galaxy Z TriFold terá padecido de outro problema: disponibilidade. A Samsung lançou o TriFold em apenas seis mercados e, nesses, comprar o modelo tri-dobrável não era tão fácil quanto comprar qualquer outro modelo da marca.

Por fim, o Galaxy Z TriFold pode ter sido xxx por outro dobrável, o Galaxy Z Fold 7.

Lançado alguns meses antes, comparar os dois modelos poderia não jogar a favor do tri-dobrável: além de partilharem o processador e o sistemas de câmaras, os modelos garantem a mesma classificação IP48, sendo que o TriFold é mais pesado e duas dobradiças são mais propensas a danos do que uma.

O Galaxy Z TriFold não morreu, foi descontinuado. Como previsto

Embora esteja a ser dado como morto, fruto de uma estratégia que tem sido descrita como fracassada, "é importante esclarecer o contexto estratégico por detrás deste produto".

Nas palavras de Francisco Jeronimo, vice-presidente da divisão de telemóveis da International Data Corporation (IDC) para a Europa, o Trifold "nunca foi concebido para ser um dispositivo de elevado volume ou para o mercado de massas".

Foi criado como uma iniciativa de produção limitada, destinada a testar tanto a viabilidade tecnológica como a aceitação no mercado.

Escreveu Francisco Jeronimo, num e-mail enviado ao Pplware, esclarecendo que "a Samsung posicionou-o como um projeto exploratório, um conceito de visão futura destinado a avaliar o interesse dos consumidores, os padrões de utilização e a viabilidade do design para formatos de próxima geração".

Neste contexto exploratório, os volumes de produção foram deliberadamente limitados, e a iniciativa não foi orientada por objetivos de vendas de curto prazo, mas por metas de inovação a longo prazo e aprendizagem.

Nas palavras do vice-presidente da divisão de telemóveis da IDC para a Europa, "as notícias sobre a descontinuação não devem ser interpretadas como um fracasso ou uma retirada estratégica".

Aliás, "o nível de atenção e envolvimento que o dispositivo gerou indica um interesse significativo nesta categoria".

Este é um segmento com claro potencial a longo prazo. Por exemplo, segundo a IDC, a Huawei vendeu 1,2 milhões de unidades dos seus dispositivos tri-dobráveis, gerando aproximadamente 3,2 mil milhões de dólares em receitas, um indicador inicial, mas forte do interesse dos consumidores por formatos maiores e de múltiplas dobras.

Sem um plano estratégico confirmado para um sucessor deste primeiro tri-dobrável, o modelo "deve ser compreendido como parte da estratégia mais ampla da Samsung de experimentação em design de dispositivos dobráveis e híbridos", segundo Francisco Jeronimo.