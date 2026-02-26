Samsung copiou a Apple para o seu novo botão de pesquisa? Até lhe chamou “Finder”…

A Samsung revelou, ontem, a sua mais recente gama de smartphones de topo, com a chegada oficial dos Galaxy S26, S26+ e S26 Ultra. Com eles, aparentemente, foi introduzido, também, algo que os utilizadores mais atentos associaram imediatamente à Apple. Até o nome... terá sido uma escolha intencional?

Não focada apenas na potência bruta, mas em tornar a tecnologia natural, permitindo que o hardware e a Inteligência Artificial (IA) trabalhem silenciosamente em segundo plano para reduzir o esforço do utilizador em tarefas do quotidiano, a Samsung oficializou a sua nova linha de dispositivos de topo: Galaxy S26, S26+ e S26 Ultra.

Conforme informámos, ontem, a ideia desta nova gama é democratizar a IA, tornando a tecnologia uma ferramenta em que as pessoas confiam, sem necessidade de conhecimentos técnicos avançados.

Finder num smartphone da Samsung

Entretanto, com a nova gama de smartphones de topo, a Samsung descortinou o sistema operativo One UI 8.5. Apesar de o lançamento completo estar previsto para mais tarde, a versão intermédia já apresenta novidades.

Pelo menos, é o que nos diz o jornalista Ben Schoon, do 9to5Google, que reparou que os indicadores de páginas no ecrã principal da Samsung suportam agora uma função de pesquisa, permitindo aceder rapidamente a informações tanto do dispositivo como da web.

Essas incluem compromissos do calendário, fotografias, notas, ficheiros e muito mais, contando ainda com integração do Galaxy AI para ajudar a encontrar detalhes específicos mais rapidamente.

Embora a ideia de aproveitar o espaço para um atalho de pesquisa facilmente acessível seja boa, não parece ter saído dos escritórios da Samsung.

Na verdade, o atalho terá sido retirado diretamente do iOS, que oferece aos utilizadores uma função de pesquisa praticamente idêntica e da mesma forma.

Tal como no One UI 8.5, a implementação do Spotlight da Apple permite localizar dados tanto no dispositivo como na web, sendo a maior diferença entre os dois recursos o nome.

Por forma a rivalizar com o Spotlight, a Samsung optou por uma nova identidade, chamando "Finder" ao seu recurso de pesquisa.

Intencional ou não, a verdade é que já existe um Finder desde o primeiro Mac, lançado há mais de 40 anos, levantando questões sobre o novo recurso de pesquisa da Samsung.

Novos Galaxy S26 querem entregar mais recursos

De qualquer forma, esta será uma melhoria pertinente para os utilizadores da empresa sul-coreana, que têm à sua disposição uma função de pesquisa para aceder rapidamente a informações do dispositivo e da web.

A Samsung revelou que o preço do Galaxy S26 Ultra começará nos 1499,90 euros para o modelo de 12 GB + 256 GB, com os S26+ e S26 a estarem disponíveis a partir de 1299,90 euros e 1039,90 euros, respetivamente.