Serviço Nacional de Saúde: recebeu uma SMS para pagar? É burla

A SPMS está a apelar aos cidadãos para que estejam atentos a sites e mensagens (SMS) falsas, que solicitam pagamentos indevidos.

Há dois esquemas fraudulentos a circular em nome do SNS

De acordo com as informações, estão a circular dois tipos de SMS falsas, ambos com a referência de pagamentos em dívida da urgência: um com a referência bancária e outro com links de sites fraudulentos.

Trata-se de um esquema fraudulento que refere, de forma indevida, entidades credíveis, como MIN.SAUDE, SNS e SNS 24, com o intuito de induzir os destinatários a fornecerem informações pessoais e bancárias e de obtenção de vantagem financeira.

Lembramos que o endereço oficial do site SNS 24 é sns24.gov.pt. Os serviços do SNS 24 são gratuitos para todos os cidadãos. A linha telefónica e o site SNS 24 são serviços públicos gratuitos.

Nunca clique, nem aceda a links suspeitos. Não faça qualquer pagamento e não introduza quaisquer dados pessoais ou bancários.