Moeda digital do Japan Post Bank será lançada em 2026. E o euro digital?

Num comunicado recente, o Japan Post Bank anunciou que lançará uma moeda digital até ao final do ano fiscal de 2026. O objetivo passará por tornar as transações financeiras digitais mais convenientes para os seus clientes.

O Japan Post Bank, cujos acionistas incluem o Governo do Japão, introduzirá o DCJPY para os seus clientes, uma moeda digital desenvolvida pela DeCurret DCP, uma subsidiária da Internet Initiative Japan.

Após a introdução, os clientes do Japan Post Bank poderão converter os seus ienes em DCJPY para transações instantâneas de títulos digitais e outros ativos baseados em blockchain.

A nossa moeda de depósito "tokenizada" em análise oferecerá transações instantâneas e transparentes utilizando a tecnologia blockchain.

Disseram a DeCurrent DCP e o Japan Post Bank, num comunicado conjunto, citado pela Reuters.

O DCJPY é uma moeda de depósito baseada em blockchain e totalmente sustentada pelo iene fiduciário.

Esta moeda digital difere das stablecoins, um tipo de criptomoeda projetado para manter um valor constante, sendo normalmente vinculada a uma moeda fiduciária.

Euro digital continua a ser preparado

Em julho deste ano, o Banco Central Europeu (BCE) publicou o terceiro relatório sobre a fase de preparação do euro digital.

Lançada em novembro de 2023, esta fase está a cimentar as bases para a potencial emissão de um euro digital. Desde a publicação do segundo relatório de progresso, em dezembro de 2024, o BCE continuou a elaborar o projeto de regulamento da moeda.

Com esta, o BCE procura uniformizar os pagamentos em euros digitais em toda a área do euro, e garantir uma experiência moderna e intuitiva.

Enquanto representantes do mercado europeu de pagamentos de retalho têm ajudado o BCE a melhorar o regulamento, os utilizadores têm ajudado o organismo a desenvolver uma solução digital que satisfaça as suas necessidades.

O projeto do euro digital é um esforço colaborativo entre o BCE, os bancos centrais nacionais, os participantes no mercado, os representantes dos consumidores e os decisores políticos.

Leia também: