Empresas japonesas vão lançar moeda digital DCJPY para transações de energia limpa

A moeda digital DCJPY, a ser lançada por um consórcio de empresas japonesas, procura revolucionar os certificados de energia limpa, através da Blockchain, e tendo em vista a segurança e poupança de custos.

Um consórcio de empresas japonesas deverá introduzir, em julho de 2024, uma nova moeda digital, apelidada DCJPY. Segundo adiantado pela Reuters, esta moeda procura mudar a forma como os certificados de energia limpa são transacionados e liquidados, oferecendo uma solução transparente e segura, que poderá impactar significativamente o cenário energético global.

O consórcio, que inclui alguns dos players mais influentes do setor financeiro do Japão, como Mitsubishi UFJ Financial Group Inc., Mizuho Financial Group Inc. e Sumitomo Mitsui Financial Group Inc., pretende redefinir a abordagem do país perante as energias limpas.

A moeda digital será baseada no iene e operará numa rede lançada pela bolsa de criptomoedas DeCurret, conhecida pela sua experiência em transações digitais. Mais, um dos principais atores desta iniciativa é o GMO Aozora Net Bank, responsável pela emissão da DCJPY.

Espera-se que a moeda digital DCJPY seja segura

A partir do próximo ano, a DCJPY deverá ser amplamente adotada para transações de certificados de energia limpa. De forma simples, este sistema atribui um valor ambiental à energia que deriva que fontes de combustíveis limpas, não-fósseis.

A DCJPY será apoiada pela Blockchain, por forma a garantir a transparência e segurança dos processos, evitando falsificações e melhorando o sistema.

Conforme avançado pela Reuters, a moeda digital DCJPY tem como grande vantagem a integração nas contas bancários tradicionais. Esta abordagem é diferenciadora, porque, além de aumentar a segurança, incorpora práticas bancárias comuns, como o combate à lavagem de dinheiro.

De ressalvar que esta moeda digital difere das stablecoins, uma vez que o seu valor não está vinculado às moedas fiduciárias, mas sim enraizado em depósitos bancários.

Se as entidades empresariais sem dinheiro também puderem tornar-se verdadeiramente digitais usando a rede DCJPY, haverá enormes economias de custos para todas as partes interessadas envolvidas nas liquidações de pagamentos.

Explicou Satoshi Murabayashi, CEO da DeCurret.

Aquando do anúncio da DCJPY, foi apresentado o "'DCJPY' White Paper". Este sugere que a moeda digital que lhe dá nome tem potencial para coexistir com a moeda digital planeada pelo banco central do Japão.

