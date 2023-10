A Canonical mantém os desenvolvimentos do Ubuntu sempre a decorrer e agora lançou o Ubuntu 23.10 Mantic Minotaur. Esta é uma atualização do seu sistema operativo e que promete ser ainda mais rápido, garantindo ao mesmo tempo que ocupa menos espaço. Claro que há mais novidades e é hora de as conhecer!

Chegou o Ubuntu 23.10 Mantic Minotaur

Todos os que usam o Ubuntu sabem bem das capacidades que este sistema operativo oferece aos utilizadores. Longe de ser uma distribuição Linux complicada de usar, procura simplificar todos os processos de gestão. Com o Ubuntu 23.10 Mantic Minotaur isso foi continuado e melhorado.

Uma das grandes novidades desta versão é App Center que facilita o encontrar de novas apps. A Canonical garantiu que fosse rápido, intuitivo e fácil de usar e suportasse formatos de pacote snap e deb. O App Center obtém metadados avançados da Canonical Snap Store para informar melhor sobre as apps que desejam baixar.

Canonical quer um sistema mais rápido

Outra grande mudança nesta atualização é o suporte de visualização para criptografia de disco completo suportada por hardware. A Canonical espera oferecer suporte de hardware mais amplo para esse recurso e mais opções de configuração e gestão no Ubuntu 24.04 LTS.

Há ainda uma mudança de segurança nesta atualização está no kernel do Ubuntu, que agora suporta um modo adicional que força os programas a terem um perfil AppArmor para usar namespaces de utilizadores sem privilégios. Isso reduzirá as interfaces do kernel que normalmente exigem privilégios de root e criam vulnerabilidades de segurança significativas.

Uma novidade prometida para breve

Por agora, a maioria dos utilizadores não economizará muito espaço em disco, presumindo que instalem um arquivo ISO. Este ISO para Ubuntu 23.10 tem 4,6 GB, que é menor que o ISO de 4,9 GB do Ubuntu 23.04, mas não drasticamente. Isto pode mudar, no entanto, por existirem planos para novas opções de aprovisionamento e instalação.

Sendo uma versão não LTS, o Ubuntu 23.10 terá suporte apenas por nove meses. Para a maioria dos utilizadores, é preferível manter as versões LTS, mas se estiver a usar o Ubuntu 22.10 ou 23.04, deverá atualizar para o novo Ubuntu 23.10.

Um Linux pronto para ser instalado

A Canonical revelou que esta é uma versão importante para os desenvolvimentos futuros, por ser uma intermédia entre versões LTS. O Ubuntu 23.10 estabelece as bases para o próximo lançamento de suporte de longo prazo (LTS), previsto para abril de 2024.

Para descarregar o Ubuntu 23.10, basta aceder à página de downloads do Ubuntu e descer até a secção Ubuntu 23.10. De acordo com essa página, se pode executar o Ubuntu 22.04 LTS, então poderá correr o Ubuntu 23.10, pois os requisitos do sistema são os mesmos.