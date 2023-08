Por questões económicas, estratégicas e até políticas, alguns governos tentam deixar a sua dependência ao sistema operativo da Microsoft. Geralmente escolhem Linux. Contudo, são poucos os casos em que esta troca tem sucesso. Agora há mais um caso para acompanharmos. O Ministério da Defesa da Índia vai experimentar deixar o Windows e apostar no Maya, uma distribuição baseada no Ubuntu.

Usar Linux como se fosse Windows

São bem conhecidos os casos do passado em que foi experimentado o abandono das soluções da Microsoft. Governos e entidades associadas optaram por mudar para o Linux por diversas razões, muitas vezes associadas aos custos das licenças.

Na maioria das vezes este passo não funciona e o processo de regresso às soluções Microsoft acaba por ser o caminho. Nem sempre é possível mudar a totalidade e é inevitável reverter para os serviços poderem continuar a funcionar.

Agora, e do que é revelado pelo Indian Express, o Ministério da Defesa da Índia está a desenvolver o Maya OS como substituto do Windows nos seus PCs. O Maya OS é baseado no Ubuntu, que por sua vez é baseado no Linux.

A razão principal para esta mudança é a segurança. O Ministério da Defesa da Índia quer uma solução para estar imune a problemas cibernéticos que possam surgir, tal como já aconteceu no passado com situações graves a afetarem as suas estruturas.

Para além de uma interface e funcionalidades semelhantes às do Windows, o Maya OS tem outra vantagem. Tem presente um recurso chamado Chakravyuh, um software antivírus e anti-malware que cria uma camada virtual entre o utilizador e a Internet, impedindo que os hackers acedam a dados confidenciais.

O plano atual é substituir o Windows pelo novo sistema operativo nos PCs ligados à Internet nas agências do Bloco Sul do país até 15 de agosto. O sistema estará disponível para todas as outras regiões do Ministério da Defesa até o final de 2023.