Apesar de ser uma app perfeita para a estrada, o Waze tem uma aplicação ainda maior quando ligado ao Android Auto. É nestes sistemas de entretenimento que consegue dar aos condutores toda a ajuda necessária. Esta está agora a ser colocada em causa com um problema grave, que quase o torna impossível de usar no Android Auto.

A integração do Waze com o Android Auto é quase perfeita. Estes dois sistemas conseguem dar aos utilizadores todas as instruções, quer de forma sonora, quer de forma visual, para os conduzir até ao seu destino, sempre de forma segura.

Agora há um novo problema a ser reportado e que afeta os utilizadores de algumas marcas de carros. Inicialmente foi reportado como um problema apenas nos BMW, mas depressa escalou para marcas como a Mercedes e outras, como se pode ver nos comentários.

Do que é descrito, a falha está nos sistemas com heads-up display, que apresentam agora uma mensagem a indicar que a rota está a ser calculada. Esta seria uma mensagem temporária, mas aparentemente este estado fica de forma permanente.

Uma vez que a mensagem não desaparece, e o sistema não fornece mais informações, o Waze deixa de poder ser usado ali. Este é um sistema que ajuda de forma permanente os condutores, colocando na sua linha visual das instruções para condução na rota planeada.

Os moderadores da comunidade Waze têm apoiado os utilizadores e pedem informações sobre as versões afetadas, quer do Waze, quer do Android Auto. Ainda assim, ainda não existe uma posição oficial sobre o problema e como o conseguir ultrapassar. Há utilizadores que relatam que reverter para versões mais antigas elimina o problema.

Deverá ser uma situação temporária e que o Waze deverá resolver próxima atualização. Até lá, a solução mais simples e óbvia é usar outra app como o Google Maps e assim ter a ajuda necessária para a condução.