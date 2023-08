Com o Android 14 prestes a chegar, a Samsung resolveu agora iniciar também os seus testes com a sua personalização do sistema da Google. A One UI 6 é uma realidade e vai pode ser experimentada por todos os que quiserem avaliar o que será trazido para os smartphones e tablets da marca.

A Samsung anunciou hoje a abertura do programa One UI 6 Beta para os utilizadores da série Samsung Galaxy S23 nos Estados Unidos, na Alemanha e na Coreia do Sul. Baseada em Android 14, a One UI 6 permite uma experiência de utilização mais amiga do utilizador via um pacote completo de melhorias para as aplicações e funcionalidades da Samsung.

Estas apresentam-se como um design simplificado e opções mais amplas de personalização. O programa beta é um importante precursor do lançamento público, ao permitir a recolha e incorporação do feedback real dos utilizadores, garantindo que a atualização oficial do software proporciona a melhor experiência possível.

Simplicidade e Facilidade de Acesso da Samsung

A One UI 6 transmite uma primeira impressão envolvente com a sua simplicidade. Muitos elementos foram ajustados para criar um aspeto mais moderno, como o novo tipo de letra padrão e os novos emojis no Samsung Keyboard. O Painel Rápido foi renovado e apresenta um novo layout que facilita o acesso às funcionalidades que os utilizadores mais utilizam.

If you have a Galaxy S23 or Galaxy S23 plus and live in US, Germany or Korea (and you still haven't installed One UI 6) I have a huge request for you, You're able to help thousands of users from unsupported countries get the update, just follow the simple steps below pic.twitter.com/K7KpFez1ZS — Vetrox360 (@Vetrox360) August 11, 2023

O ajuste do brilho foi também simplificado, com a barra de controlo a estar disponível por predefinição no Painel Rápido. Existe também uma nova opção de acesso instantâneo a este painel, que permite aceder às definições com um simples deslizar para baixo no canto superior direito do ecrã.

Novas formas de personalizar a sua Experiência

A One UI 6 está repleta de novas e incríveis formas para os utilizadores personalizarem a sua experiência Galaxy segundo os seus próprios hábitos e preferências, tornando-a como uma extensão de si próprios.

Agora é possível definir diferentes ecrãs de bloqueio de acordo com Modos e Rotinas específicos, como, por exemplo, uma fotografia inspiradora de uma floresta no modo de dormir. Existe também um novo widget de câmara personalizado, que permite aos utilizadores pré-selecionar um modo de câmara e um local para guardar fotografias – tal como definir o modo retrato e a gravação numa pasta especifica só para fotografias de rosto.

Programa Beta One UI 6

Estas inovações são apenas algumas das atualizações incluídas na One UI 6. Para além da estética melhorada e dos níveis mais elevados de personalização, a atualização de software simplifica as tarefas diárias e maximizar a produtividade.

A One UI 6 oferece igualmente níveis de segurança e privacidade mais robustos, para os utilizadores poderem desfrutar de conetividade e conveniência móveis com total tranquilidade.