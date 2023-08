Com o Android 14 a chegar já dentro de pouco tempo, no final do Verão, marcas como a Samsung preparam a sua chegada. No caso desta fabricante isso será materializado na forma da One UI 6, que está já prestes a ser disponibilizada para testes. A lista dos smartphones elegíveis é conhecida e garante esta atualização. Descubra quais os escolhidos.

Tal como fez com a versão anterior, a Samsung terá já a sua nova interface a ser preparada. Esta será baseada no Android 14, com todas as suas novidades e ainda mais alguns extras. A One UI 6 estará para chegar em breve, tal como os utilizadores pretendem.

Como é normal, existe alguma incerteza sobre quais os smartphones que recebem esta versão. A lista oficial ainda não existe, mas com base no que a Samsung revelou, em termos de atualizações e suporte, esta é simples de descobrir e está abaixo.

Série Galaxy S

Galaxy S23 Ultra

Galaxy S23+

Galaxy S23

Galaxy S22 Ultra

Galaxy S22+

Galaxy S22

Galaxy S21 FE

Galaxy S21 Ultra

Galaxy S21+

Galaxy S21

Série Galaxy Z

Galaxy Z Fold 5

Galaxy Z Flip 5

Galaxy Z Fold 4

Galaxy Z Flip 4

Galaxy Z Fold 3

Galaxy Z Flip 3

Série Galaxy A

Galaxy A73

Galaxy A72

Galaxy A54

Galaxy A53

Galaxy A52 (A52 5G, A52s)

Galaxy A34

Galaxy A33

Galaxy A24

Galaxy A23

Galaxy A14

Galaxy A13

Galaxy A04s

Série Galaxy M

Galaxy M54

Galaxy M53 5G

Galaxy M33 5G

Galaxy M23

Série Galaxy F

Galaxy F54

Galaxy F23

Galaxy F14 5G

Série Galaxy Xcover

Galaxy Xcover 6 Pro

Série Galaxy Tab

Galaxy Tab S9 Ultra

Galaxy Tab S9+

Galaxy Tab S9

Galaxy Tab S8 Ultra

Galaxy Tab S8+

Galaxy Tab S8

Naturalmente que a Samsung deverá ainda fazer alguns acertos a esta lista, mas segundo o que a marca apresentou, esta lista deverá estar próxima da definitiva. Mais próximo do seu lançamento deverá ser acertada.

O que ainda não se sabe é mesmo quando a One UI 6 será disponibilizada, certamente de que de forma faseada e gradual. Os testes com a adaptação do Android 14 devem estar prestes a iniciar-se e ai vão ser conhecidas as novidades preparadas.