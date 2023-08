Com o 5G a ser já uma realidade no dia a dia, estas redes estão a ganhar novas capacidades e a garantir aos utilizadores velocidades ainda mais elevadas. Para medir e avaliar esta realidade, a Ookla recolhe dados de todo o planeta e há um vencedor anunciado.

Apesar de ter os mesmos princípios e a mesma tecnologia em todo o lado, as redes 5G variam muito entre os operadores. Cada um procura oferecer aos utilizadores as melhores velocidades e a menor latência possível, para uma melhor experiência de utilização.

A Ookla é conhecida por oferecer no seu serviço a informação sobre as diferentes redes destes operadores. Ao mesmo tempo, recolhe dados de utilização dos utilizadores e complementa os seus mapas e informação partilhada.

A mais recente análise feita às redes 5G descobriu qual o país com a mais rápida e com melhor qualidade de serviço oferecido. Foi nos Emirados Árabes Unidos que foram registadas velocidades médias de download 5G de 557,63 Mbps no segundo trimestre de 2023.

Se olharmos mais em detalhe, temos a operadora etisalat by e&, localizada nos Emirados Árabes Unidos, que tem a rede 5G mais rápida do mundo. Esta consegue velocidades médias de 680,73 Mbps. Também a du, outra operadora desse país, está entre as principais no 5G com uma velocidade de download de 453,93 Mbps.

Os Emirados Árabes Unidos são seguidos pela Coreia do Sul (501,56 Mbps), Qatar (465,62 Mbps), Brasil (447,30 Mbps) e Singapura (388,55 Mbps) nos países com as redes 5G mais rápidas. Importa referir que estes dados são referentes ao segundo trimestre de 2023.

Singapura normalmente está no topo destas listas quando se fala de redes de banda larga fixa mais rápidas. No entanto, os Estados Unidos e a Índia não conseguiram entrar nos 10 principais lugares da tabela de resultados com as suas redes 5G.