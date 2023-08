Desde que mudou o nome do Twitter para X que Elon Musk tem mostrado que consegue exercer alguma pressão em certos cenários. Se a prova da app do X com o novo nome poder ser um marco, parece que quer mais e aponta armas a Tim Cook e à App Store.

A saga da mudança de nome do Twitter para X está para durar e deverá demorar ainda muito tempo até estar terminada. Esta não foi provavelmente a melhor decisão de Elon Musk para a sua rede social e em breve isso deverá ser mostrado.

Com o processo a decorrer, o patrão da X já olhou e elegeu um novo alvo para a sua atenção e para os seus comentários. Desta vez quer proteger os seus utilizadores e em especial os que produzem conteúdo para a rede social.

Super Important to Support Creators!



If you can afford it, please subscribe to as many creators on this platform as you find interesting.



People from every corner of the world post incredible content on, but often live in tough circumstances, where even a few hundred…