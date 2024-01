Beeper Mini acabou de vez! É o fim das mensagens Android para o iMessage

A Beeper prometia para o Android algo que é procurado há muitos anos. Interligava o Android com o iMessage, o sistema de mensagens da Apple. Este desde cedo encontrou a aposição feroz da Apple, que foi paulatinamente contrariando as soluções encontradas. Agora, o Beeper Mini acabou de vez e já não permite novas ligações.

Foram muitas as soluções encontradas pela equipa do Beeper Mini para ligar os smartphones Android às mensagens da Apple. O iMessage está bloqueado a sistemas que não sejam ada gigante, não tendo forma direta de explorar e usufruir de todos os extras que oferece aos utilizadores do iPhone ou do Mac.

Com problemas constantes e soluções a serem bloqueadas, cedo ficou presente que esta solução estaria prestes a terminar. A mais recente ação retirou da loja de apps do Android o Beeper Mini, mostrando de dificilmente conseguiria recuperar de uma das últimas medidas da Apple.

We've been a bit busy, haven't tweeted too much. Here's the update we sent to Beeper Cloud users on Jan 11 pic.twitter.com/QwXGFZENUH — Beeper (@onbeeper) January 26, 2024

Mesmo tendo passado para uma funcionalidade em desenvolvimento do Beeper Cloud, ficou visível que estaria para desaparecer. A própria Apple começou também a bloquear os Mac, uma solução temporária encontrada para manter o Beeper Mini a funcionar para os utilizadores Android.

Agora, e a última publicação feita no X, a equipa que desenvolve o Beeper Mini marcou o seu fim oficial. Este serviço deixou de aceitar novas ligações para o iMessage, formalizando o fim anunciado antes e que era já mais do que esperado por todos.

Ainda que tenha chegado ao seu final, o Beeper Mini pode ainda ser usado pelos utilizadores que o pretendam. A única diferença, que é substancial, na verdade, é que os utilizadores têm de alojar o software do seu lado e garantir todos os requisitos pedidos para funcionar.

Esta é uma notícia que deita por terra todos os planos criados em torno do Beeper Mini. Esta era a solução mais simples e fácil de usar, contrariando outras propostas mais confusas que requerem um conhecimento maior dos utilizadores. Além disso, a Apple mostrou também com consegue defender o iMessage e outros serviços, mesmo com o seu protocolo revelado e acessível a todos.