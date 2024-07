Pixel 9 vai trazer ainda mais IA para o Android e prepara algo similar ao Recall do Windows

O Pixel 9 será uma mudança grande nos smartphones da Google. Além de mudanças estéticas, a gigante das pesquisas quer aumentar a presença da IA nestes equipamentos, algo onde tem apostado muito. A mais recente informação detalha agora algumas das novidades neste campo, que prometem algo similar ao Recall do Windows para ler as capturas de ecrã.

Pixel 9 vai trazer ainda mais IA para o Android

A próxima geração dos Pixel pode vir com novas funcionalidades associadas a uma novidade chamada “Google AI”. Isso inclui uma ferramenta que se parece um pouco com a polémica ferramenta Recall da Microsoft. Estará a trabalhar numa funcionalidade “Pixel Screenshots” que pode “guardar e processar detalhes úteis” das suas capturas de ecrã, permitindo-lhe pesquisar nelas.

No entanto, ao contrário do Microsoft Recall, que captura automaticamente o que é feito no seu dispositivo, a versão da Google apenas processaria as capturas de ecrã tiradas manualmente. Embora a IA da Google possa utilizar apenas as capturas de ecrã que tira, isto pode levantar preocupações com base na forma como as informações são processadas e armazenadas.

As imagens obtidas indicam que pode ativar ou desativar o processamento de IA para as suas capturas de ecrã a qualquer momento. Quando ativado, parece que pode utilizar a funcionalidade para resumir as suas capturas de ecrã ou responder a perguntas sobre as informações nelas contidas. A Google também irá guardar metadados, como links, nomes de aplicações e quando a captura de ecrã foi feita, para facilitar a pesquisa de imagens específicas.

Algo similar ao Recall do Windows para imagens capturadas

Há também planos para lançar um recurso semelhante no Google Fotos que utiliza a IA para o ajudar a pesquisar as suas fotos. Estes não são os únicos recursos de IA onde a Google trabalha. Além das capturas de ecrã dos Pixel, uma nova funcionalidade de edição de fotografias chamada “Add Me” estará sob a égide do Google AI.

Esta funcionalidade permite adicionar alguém a uma fotografia de grupo, indo um passo além de ajustar o rosto de todos com o Best Take. A Google também adicionará uma ferramenta "Studio" que poderia usar a IA para gerar stickers e outras imagens.

Do que já mostrou antes, a Google prepara novas funcionalidades de IA para os Pixel 9. O primeiro teaser revelado para o seu evento surpresa de hardware no dia 13 de agosto mostrou isso mesmo. Até agora, há rumores de que o Pixel 9 virá em três tamanhos com uma configuração de câmara redesenhada que troca a barra onde aloja as diferentes câmaras, bem como uma renovação do hardware presente.