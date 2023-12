Foxconn aposta forte e vai investir ainda mais US$ 1,7 mil milhões na Índia

As gigantes da indústria tecnológica começam a direcionar o seu foco para longe da China e a investir noutros países. A Foxconn, por exemplo, está bastante empenhada em apostar forte na China e agora é referido que vai apostar ainda mais 1,7 mil milhões de dólares no estado indiano de Karnataka.

Foxconn: mais 1,7 mil milhões de dólares para a Índia

Depois de ter anunciado o investimento de 1,5 mil milhões de dólares na Índia, agora a Foxconn volta a surpreender ao revelar que tem preparados mais 1,7 mil milhões de dólares adicionais para apostar no estado indiano de Karnataka. A informação foi avançada pelo governo do estado da Índia através de um comunicado oficial divulgado nesta terça-feira (12).

Em concreto, o investimento vai envolver 139,11 mil milhões de rupias, o que equivale a cerca de 1,67 mil milhões de dólares.

A Foxconn é uma fabricante taiwanesa que se fornou conhecida sobretudo por ser uma das maiores e mais importantes fornecedoras da gigante Apple. Os dados mostram que a empresa é responsável pela montagem de cerca de 70% de todos os iPhone, sendo também a maior fabricante terceirizada do mundo. A Foxconn tem apostado noutros países, depois que as várias interrupções e tensões geopolíticas com a China afastaram o seu interesse em investir no país asiático.

Como tal, a Índia tem sido um destino bastante atrativo para a fabricante e ao longo dos últimos meses são várias as notícias de novos investimentos feitos pela Foxconn no país. Já em agosto desde ano, a empresa anunciou a aposta de 600 milhões de dólares para dois projetos para fabricar componentes para iPhones.

Espera-se ainda quea marca comece a fabricar os seus iPhones no estado de Karnataka até ao mês de abril de 2024 e este projeto deverá criar cerca de 50.000 empregos.