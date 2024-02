Tim Cook anuncia que a grande jogada da Apple na IA será lançada ainda este ano

Tim Cook está a mudar a abordagem pública da Apple face à inteligência artificial. O CEO da empresa sediada em Cupertino não mencionou o termo uma única vez na apresentação da WWDC 2023, mas meses depois tentou desmentir a ideia de que estavam atrasados em relação à IA. Agora, no meio dos rumores sobre o iOS 18, fez uma declaração interessante.

Na conferência fiscal Q1 2024 da empresa, o executivo falou especificamente sobre inteligência artificial (IA) numa mensagem clara para a indústria e investidores.

Ao olharmos para o futuro, continuaremos a investir nessas e noutras tecnologias que moldam o nosso futuro. Isso inclui a IA, onde continuamos a investir uma enorme quantidade de tempo e esforço.

Disse ele.

Inovações de IA chegarão ainda este ano

Cook também observou que teremos mais informações sobre os desenvolvimentos de IA "ainda este ano". Embora o responsável máximo da Apple não tenha fornecido mais pormenores, temos um novo elemento que apoia a ideia de que a fabricante do iPhone está a preparar o seu próximo grande passo no mundo da IA generativa, tão popular nos dias de hoje.

Desde o lançamento do ChatGPT em novembro de 2022, as principais empresas de tecnologia têm vindo a reagir ao fenómeno da IA. A Apple, por sua vez, tem estado silenciosa. No entanto, há rumores de que a empresa treinou o seu próprio Large Language Model (LLM) chamado Ajax e até chegou a testar um chatbot chamado Apple GPT.

Isto é apenas o início do que está para vir com o iOS 18

Esta versão do sistema operativo do iPhone foi considerada "a mais importante da história da empresa" pelo analista Mark Gurman. E espera-se que os algoritmos dêem vida a uma nova Siri, com funcionalidades para automatizar tarefas, bem como renovar o Apple Music e outras aplicações desenvolvidas internamente.

O iOS 18, se a tradição servir de referência, será anunciado na WWDC 2024, que deverá ter lugar em meados deste ano, com a versão final do sistema a chegar no final do ano. Estaremos perto de assistir a uma grande mudança na Apple?

